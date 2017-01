Premierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern ca reducerile bugetelor unor institutii ”nu pune in pericol functionarea acestora” si ca sunt anumite institutii ale caror bugete au crescut in anii anterior, iar acum revin la niveluri pe care actualul Executiv le considera ”absolut incapatoare”.

”Tot ce a insemnat minus la unele institutii nu pune in pericol, si subliniez acest lucru, nu pune in pericol functionarea acestor institutii. Pot sa va dau procente exacte si pot sa va dau cresteri anuale pe care anumite institutii le-au avut si care odata cu bugetul pe care noi il propunem revin la anumite niveluri pe care noi le consideram, Guvernul Romaniei le considera absolut incapatoare pentru ceea ce inseamna functionarea acestor institutii”, a sinut sa precizeze premierul, la inceputul sedintei, conform News.ro.

Grindeanu a spus ca bugetele fiecarei institutii sunt facute pe programe care sunt cuprinse in programul de guvernare. Premierul a precizat ca de la unii ordonatori de credite au fost primite din start proiecte de bugete reduse la capitolul bunuri si servicii, cum ar fi Senatul si Camera Deputatilor.

Sedinta de Guvern a inceput, la ora transmiterii acestei stiri, cu o intarziere de peste 4 ore fata de programul anuntat initial, iar pe agenda nu se va mai afla proiectul bugetului de stat pe anul 2017. Adoptarea bugetului in Guvern a fost amanata pana marti, dupa sedinta CSAT. Noul proiect al bugetului de stat pe anul 2017 a fost publicat de Guvern. Guvernul a majorat puternic, fata de prima varianta, fondurile alocate Ministerului Apararii, de la 11 miliarde lei la 16,3 miliarde lei, echivalent cu 2% din produsul intern brut (PIB), dar a redus semnificativ fondurile alocate Serviciului Roman de Informatii, principalul serviciu de informatii al Romaniei. Noul proiect de buget pe acest an a fost publicat vineri de Ministerul Finantelor.

La serviciile speciale, singura institutie cu bugetul mentinut era, in prima varianta de buget, Serviciul Roman de Informatii, care primea 1,9 miliarde lei in 2017, cu 0,9% mai mult fata de 2016. In noua varianta, bugetul SRI scade la 1,7 miliarde lei, in scadere cu 9,4% fata de nivelul din 2016. Serviciul de Informatii Externe are un buget de 247,06 milioane lei, la fel ca in prima varianta de buget, in scadere cu 10,6%, pe fondul reducerii la jumatate a cheltuielilor de capital.

De asemenea, Serviciul de Protectie si Paza primeste 156,5 milioane lei (-9,2%), iar Serviciul de Telecomunicatii Speciale - 270,1 milioane lei (-8,1%), niveluri identice cu cele din prima varianta a bugetului. Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Sorin Grindeanu in care acuza diminuarea bugetelor institutiilor cu atributii pe siguranta nationala, dar si faptul ca MApN, desi primeste bani suplimentari, nu are alocat un buget de 2% din PIB, asa cum s-a angajat Romania, afirmand ca intentia de a reduce fondurile reprezinta un gest de "iresponsabil".

"In contextul dezbaterilor privind alocarile bugetare pentru ordonatorii principali de credite, remarc faptul ca, pentru domeniul securitatii nationale, cu exceptia bugetului Ministerului Apararii Nationale, toate celelalte bugete sufera reduceri fata de executia bugetara a anului 2016, unele dintre aceste reduceri fiind semnificative. In acelasi timp, nu au fost aduse inca argumente necesare, pertinente si credibile, care sa explice aceasta reducere a finantarii", scrie Iohannis.

Presedintele afirma, in scrisoarea trimisa premierului, ca in actualul context reducerea bugetelor este o "grava eroare". "Asigurarea securitatii nationale ar trebui sa fie o prioritate absoluta, si nu orgoliile politice de moment. Intentia Guvernului de a reduce aceste bugete reprezinta un gest iresponsabil si o grava eroare. Nu ne putem juca niciodata cu siguranta cetatenilor, cu securitatea Romaniei", se arata in scrisoare.

Sursa foto: Agerpres Foto