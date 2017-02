Intrebat de jurnalisti ce l-ar sfatui pe ministrul Justitiei, Florin Iordache, in privinta celor doua proiecte de urgenta, Liviu Dragnea a raspuns: "L-as sfatui sa se inspire din experienta inaintasilor, din experienta guvernelor precedente. Daca este sa se dea prin ordonanta sau sa se adopte proiect de lege, asta e problema lor, dar e bine sa se uite la experienta inaintasilor", conform News.ro.

"Daca s-a mai dat vreo gratiere prin ordonanta, poate sa dea, daca nu, nu stiu daca e bine", a completat Dragnea. Intrebat daca un eventual esec al acestor proiecte de OUG ar fi al ministrului Justitiei sau al PSD, Liviu Dragnea a spus ca deocamdata a vazut "foarte mult scandal pe niste intentii". "Am vazut si o dezbatere publica si eu zic sa asteptam sa vedem ce face Guvernul", a afirmat liderul PSD.

El a mai spus ca este problema Guvernului maniera in care vor fi promovate cele doua proiecte. Liderul PSD a facut aceste declaratii la iesirea de la instanta suprema, unde a inceput judecarea dosarului de abuz in serviciu in care acesta este acuzat alaturi de fosta lui sotie, Bombonica Prodana, si de angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Mai multe organizatii nonguvernamentale au cerut luni, la dezbaterea organizata de Ministerul Justitiei pe tema celor doua proiecte de OUG privind gratierea si modificarile codurilor penale, discutarea proiectelor in Parlament, dupa ce vor fi facute studii de impact si reanalizarea cazurilor in care s-ar putea aplica gratierea.

Unii reprezentanti ai organizatiilor i-au spus lui Florin Iordache ca, atunci cand ai 100.000 de oameni in strada, “este clar ca nu ai pace sociala” si trebuie facuta o reevaluare, iar altii au cerut demisia ministrului Justitiei, aratand ca scopul celor doua OUG este sa fie scapati de executarea pedepselor “zeci de prieteni politici”.

La finalul dezbaterii, ministrul Justitiei a spus ca inca nu stie pentru ce formula de adoptare a celor doua acte normative va opta, proiect de lege sau angajarea raspunderii Guvernului, sustinand ca incusiv ultima varianta, angajarea raspunderii, este tot o forma de dezbatere. ”Eu am intrebat in sala pe cei care se opuneau ordonantei si ati vazut ca foarte multi spuneau sa fie o dezbatere in Parlament. Vreau sa va spun ca dezbatere inseamna si atunci cand isi asuma Guvernul, pentru ca in acele cinci zile tot dezbatere inseamna, cand se depun amendamente si Guvernul si le poate asuma sau nu”, a sustinut Iordache. Ministrul Justitiei a mai spus ca varianta initiala a proiectelor va fi amendata, dar nu a putut spune ce anume va scoate si ce va lasa in textul celor doua ordonante de urgenta.

Sursa foto: Agerpres Foto