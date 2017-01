"Guvernul a pregatit un poiect de buget pe care doreste sa il trimita in Parlament (...) Acest buget pe care Guvernul l-a pregatit mi se pare problematic. Prevede o crestere foarte mare a cheltuielilor si, dupa parerea mea si a specialistilor, este prea optimist si supraevaluat fara sa existe o explicatie pertinenta pentru aceasta crestere foarte mare", a declarat presedintele Klaus Iohannis la finalul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care a avut pe agenda avizarea bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale. El a mai spus ca, in acest context, este cu atat mai greu de realizat de ce bugetele din domeniul securitatii nationale, in unele zone, au fost scazute.

Presedintele a anuntat, totodata, ca CSAT a avizat favorabil proiectele de buget ale institutiilor cu atributii in domeniul sigurantei nationale, seful statului precizand ca premierul s-a angajat ca, la rectificarea bugetara, ”sa vina in completarea acestor sume, acolo unde apar probleme, in special in domeniul salarizarii personalului”.

Sursa foto: Agerpres Foto