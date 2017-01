Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca CSAT a avizat favorabil proiectele de buget ale institutiilor cu atributii in domeniul sigurantei nationale, seful statului precizand ca premierul s-a angajat ca, la rectificarea bugetara, ”sa vina in completarea acestor sume, acolo unde apar probleme, in special in domeniul salarizarii personalului”, conform News.ro .

Presedintele a mentionat ca proiectul trimis CSAT prevede o alocare de 2% din PIB pentru MApN, ceea ce corespunde cu angajamentele in vigoare. ”Este important de subliniat ca acest buget trebuie si executat, cu folos pentru Romania si pentru securitatea nationala a Romaniei. Mai simplu spus, este extrem de important ca acesti bani alocati MApN sa fie folositi pentru programe de dotare pe termen lung, care realmente duc la o modernizare a dotarii in Romania”, a subliniat Iohannis.

Klaus Iohannis a afirmat ca bugetul MAI este "intr-o zona foarte apropiata cu cel de anul trecut", in timp ce toate celelalte bugete (SRI, SIE, STS si SPP - n.r.) sunt scazute cu aproximativ 10% fata de alocarea de anul trecut.

Presedintele a precizat ca, in acest context, s-au avizat favorabil aceste bugete, insa sub conditia ca acestea sa fie majorate la urmatoarea rectificare in functie de nevoi. "Am analizat toate aceste bugete si in final CSAT a avizat favorabil bugetele pe securitate nationala. Important de retinut ca Guvernul, prin prim-ministru si ministrul Finantelor, s-a angajat ca la recrificarea bugetara sa vina in completarea acestor sume acolo unde apar probleme, in special in domeniul salarizarii personalului", a spus Iohannis.

Bugetul Serviciului Roman de Informatii va fi cu 9,4% mai mic in 2017 decat in anul precedent, reducerile cele mai mari fiind la cheltuielile cu investitiile si in capitolul dedicat "ordinii publice si sigurantei nationale". Si SIE, STS si SPP vor avea bugetele reduse cu aproximativ 10%. Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminica, la Antena 3, ca institutiile de siguranta nationala vor putea functiona si cu bugetele reduse, pentru ca sunt oricum mai mari decat in anii trecuti, acelasi lucru fiind valabil si pentru Administratia Prezidentiala.

