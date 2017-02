"Dragi romani, astazi este o zi de doliu pentru statul de drept. Statul de drept, care a primit o lovitura puternica de la adversarii justitiei, dreptatii si luptei impotriva coruptiei. Guvernul PSD si ALDE a ignorat visul si nazuintele a milioane de romani liberi care vor sa traiasca intr-o tara eliberata de coruptie", a scris Iohannis, pe Facebook, conform News.ro.

El a afirmat ca Guvernul PSD si ALDE "a anulat munca a zeci de mii de oameni onesti si curajosi" din Justitia romana, dupa deciziile luate marti seara, anuland de asemenea si eforturile romanilor de a face din Romania o tara respectata in Europa.

"De astazi, recuperarea prejudiciilor devine foarte dificila.Rezultatul votului din decembrie a dus la formarea unei majoritati, care a alcatuit un guvern legitim. Dar votul nu reprezinta un cec in alb care permite unei majoritati sa poata face orice, de la adoptarea masurilor populiste care risca sa puna sub semnul intrebarii stabilitatea economica in urmatorii ani, pana la calcarea efectiva in picioare a justitiei si a statului de drept", a continuat Iohannis.

Presedintele a aratat ca, in decembrie,oamenii s-au dus la vot cu speranta unui trai mai bun, "nu pentru o legislatie slabita in domeniul anticoruptiei". "Miza adevarata este cum vrem sa arate viitorul unei Romaniei in care oamenii sa-si doreasca sa traiasca, nu al unei Romanii din care sa-si doreasca din nou sa plece. Sfidarea PSD la adresa poporului este deplina. Uita insa un lucru esential. Valorile pe care se construieste un stat democratic, un stat de drept veritabil, nu apartin unei majoritati sau minoritati de conjunctura, ci ne apartin noua, tuturor romanilor.

De astazi, misiunea mea este sa restabilesc statul de drept. Voi face tot ce imi sta in putinta pentru a face din Romania o tara eliberata de coruptie! Ma voi bate pana in ultima zi a mandatului meu pentru acest lucru!", a conchis presedintele.

Guvernul a adoptat, marti seara, proiectul de lege privind gratierea unor pedepse, a anuntat, la finalul sedintei Cabinetului, ministrul Justitiei, Florin Iordache. In acelasi timp, Guvernul a adoptat prin Ordonanta de Urgenta, modificarea codurilor penale.

