Iohannis a participat la sedinta CSM si la inceputul lunii ianuarie, alaturi de ministrul Justitiei, Florin Iordache, odata cu formarea noului plen. Pe ordinea de zi a plenului CSM, care incepe la ora 9.00, se afla un singur punct: Solicitarea Ministerului Justitiei, de avizare, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, a proiectului de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, conform News.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca ziua de marti este zi de doliu pentru statutul de drept, care a primit o lovitura puternica de la adversarii justitiei, dreptatii si luptei impotriva coruptiei. Presedintele spune ca sfidarea PSD la adresa poporului este deplina, iar de astazi misiunea sa este sa restabileasca statului de drept, pentru care se va bate pana in ultima zi a mandatului sau.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) considera ca adoptarea, marti seara, a proiectului pentru modificarea codurilor penale, in conditiile in care plenul CSM ar urma sa se intruneasca abia miercuri dimineata pentru a-l aviza, reprezinta o nesocotire grava a dispozitiilor legale, a declarat, la Realitatea TV, Daniela Leca, purtatorul de cuvant al CSM. Anterior sedintei de marti a Guvernului, ministrul Justitiei a cerut Consiliului sa dea un aviz proiectului, intr-o sedinta convocata pentru miercuri la ora 9.00, a amintit Leca.

Potrivit ordonantei adoptate marti seara de Executiv, Articolul 297 din Codul penal care defineste abuzul in serviciu va avea urmatorul cuprins: "1 - fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu stiinta, indeplineste un act prin incalcarea unor dispozitii expres dintr-o lege, ordonanta sau o Odonanta de Urgenta a Guvernului sau nu indeplineste un act prevazut de dispozitiile exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o Ordonanta de Urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 de lei ori o vatamare grava, certa si efectiva a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice astfel cum sunt prevazute si garantate de legile in vigoare se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda".

Acelasi articol modificat din Codul penal prevede ca aceste dispozitii "nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative". Mai precis, membrii Guvernului si ai Parlamentului nu pot fi acuzati de favorizarea faptuitorului. De asemenea, in Ordonanta de Urgenta este prevazuta introducerea unui nou alineat la articolul 290 conform caruia "denuntul se depune la organul de urmarire penala competent in termen de sase luni de la data savarsirii faptei prevazute de legea penala".

Sursa foto: Agerpres Foto