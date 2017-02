Afirmatiile au venit in mijlocul unor discutii pe tema oportunitatii sesizarii Curtii Constitutionale pe tema OUG emisa marti seara de Guvern, care modifica legile penale. Procurorul sef al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, ironic, ca in aceasta initiativa ar trebui chemat si Avocatul Poporului. "Ar putea fi chemat si avocatul poporului sa ia atitudine in aceasta problema, ca am remarcat ca a fost foarte activ in ultima perioada", a spus Lazar, conform News.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a intervenit spunand ca ar trebui sa ii faca "o vizita", pentru a discuta aceste lucruri. "Ma gandesc sa-i fac o vizita astazi (miercuri - n.r.). Nu l-am vazut de mult. Nu mi-e dor de el, dar cred ca trebuie sa-i transmit personal ca asteptam cu totii o luare de pozitie", a spus presedintele.

Presedintele Klaus Iohannis a propus CSM sa discute, miercuri, si sesizarea CCR in legatura cu un conflict de natura constitutionala dupa adoptarea OUG pe justitie. ”Singura cale pe care nu o accept este sa nu facem nimic”, a afirmat presedintele Iohannis, subliniind ca trebuie luata atitudine nu doar declarativ, ci si institutional.

Seful statului prezideaza sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, unde urmeaza sa fie avizata Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea codurilor penale. La sosirea la sedinta CS, presedintele Klaus Iohannis a spus ca adoptarea acestei OUG noaptea, fara avizul CSM, este "o bataie de joc". Pe ordinea de zi a plenului CSM se afla un solicitarea Ministerului Justitiei, de avizare, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, a proiectului de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala.

Sursa foto: Agerpres Foto