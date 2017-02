In opinia presedintelui Iohannis, ”conflictul institutional este evident”. Klaus Iohannis a spus ca justitia este independenta, iar magistratii sunt indignati de felul in care Guvernul a dat OUG, noaptea, fara aviz, conform News.ro

”Este important sa vedem ca exista acest conflit si sa fie sesizata CCR, care are inclusiv libertatea de a anula acest act normativ. Problema e ca in acest fel, cum a procedat Guvernul, nu se poate proceda”, a mai spus presedintele la plecarea de la CSM.

Presedintele nu a vrut sa comenteze daca OUG este data "cu dedicatie", dar a precizat ca modul in care a fost adoptata risca sa puna sub indoiala statul de drept. "Au fost multe luari de pozitie si multa lume a spus cu punct si virgula ca sunt acte normative cu dedicatie, au fost vehiculate nume, insa nu asta este problema. Problema este ca in acest fel in care a procedat Guvernul nu se poate proceda intr-un stat de drept, ori Romania este si vrea sa ramana stat de drept. Daca Guvernul nu intelege acest lucru, atunci se vor face pasii prevazuti de Constitutie", a spus el.

Iohannis a criticat si modul in care Guvernul a comunicat deciziile luate marti seara, considerand ca este "inadmisibil" ca ministrii sa fuga de presa si de oferirea explicatiilor. "A fost foarte inadecvat felul in care Guvernul a prezentat aseara aceste aceste concluzii si acte normative. La un moment dat, Guvernul va trebui sa dea socoteala, sa explice romanilor de ce a procedat asa, si nu altfel", a spus el.

Sursa foto: Agerpres Foto