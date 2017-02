Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat, miercuri, ca institutia nu poate ataca la Curtea Constitutionala OUG de modificare a codurilor penale decat dupa ce aceasta intra in vigoare si ca lasa in competenta celor care pot sesiza CCR in acest caz cu un conflict de natura constitutionala.

Intrebat daca analizeaza posibilitatea de a sesiza Curtea Constitutionala in cazul Ordonantei de Urgenta de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, adoptata marti noapea de Guvern si care ar urma sa intre in vigoare peste 10 zile, Ciorbea a spus: "Noi putem ataca legile si ordonantele de urgenta dupa ce intra in vigoare, conform News.ro.

Victor Ciorbea a precizat ca daca OUG privind codurile penale intra in vigoare peste 10 zile, Avocatul Poporului nu are acum nicio competenta de analizare a unei eventuale sesizari a CCR si ca lasa in competenta celor care pot sesiza Curtea Constitutionala cu un conflict de natura constitutionala.

Procurorul general al Romanie, Augustin Lazar, a cerut miercuri, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), sa fie invitat si Avocatul Poporului pentru a-si spune parerea despre ordonanta de urgenta privind modificarea codurilor penale, propunere acceptata de presedintele CSM, Mariana Ghena, care a spus ca nu intelege de ce Victor Ciorbea nu ar trebui sa se pronunte pe acesta idee. Presedintele Klaus Iohannis, care a prezidat sedinta plenului CSM, a aratat ca se gandeste sa-i faca miercuri o vizita Avocatului Poporului. "Nu ne-am vazut demult, nu mi-e dor de el dar vreau sa-i transmit personal ca asteptam cu totii o luare de pozitie”, a spus Iohannis.

In conditiile in care primul punct de pe ordinea de zi a sedinte CSM a ramas fara obiect, intrucat OUG privind modificarea codurilor penale a fost deja adoptat marti noapte, plenul a intrat in deliberari privind oportunitatea si modul de sesizare a Curtii Constitutionale cu o serie de chestiuni punctuale privind existenta unui conflict intre puterea judecatoreasca si cea executiva. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la plecarea de la CSM, ca presedintele Consiliului, Mariana Ghena, este hotarata sa sesizeze CCR in privinta OUG de modificare a codurilor penale, el precizand ca toti membrii CSM sunt solidari.

Sursa foto: Agerpres Foto