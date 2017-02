Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat in unanimitate, la vedere, sesizarea Curtii Constitutionale cu un conflict de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva, in cazul OUG de modificare a codurilor penale adoptat marti noapte de Guvern, fara avizul CSM, conform News.ro .

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a propus suplimentarea ordinii de zi a sedintei plenului cu initiativa de sesizare a Curtii Constitutionale cu un conflict de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva, fiind admisa de membrii plenului.

Initiativa de sesizare a CCR a fost a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, fiind sustinuta si completata de membrii CSM. Andrea Chis, membru CSM, a spus ca sesizarea ar trebui completata cu o cerere ca in decizia Curtii Constitutionale, in cazul in care se va constata existenta unui conflict de natura constitutionala intre cele doua puteri, sa se arate si care sunt consecintele ordonantei de urgenta. Ea a precizat ca CCR ar putea sa se pronunte expres si asupra valabilitatii OUG de modificare a codurilor penale.

"Noi nu credem ca un act abuziv poate sa produca efecte si in acest sens trebuie sa se pronunte la un moment dat Curtea Constitutionala. Fiind o situatie fara precedent, eu cred ca exista motive suficiente sa se revina asupra propriei jurispudente. (…) Acum este un moment istoric in care Curtea Constitutionala poate sa interpreteze ce inseamna conflict constitutional si care sunt atributiile ei concrete atunci cand solutioneaza un astfel de conflict. Daca s-ar limita la doar sa constate existenta conflictului, aceasta atributie nu ar mai avea niciun sens, ar fi lipsita de efecte juridice”, a aratat judecatoarea Andrea Chis.

Un alt membru al CSM a aratat ca nu credea ca va ajunge sa vada un astfel de mod de a legifera intr-o tara democratica. Acesta a aratat ca in cadrul sesizarii privind existenta unui conflict de natura constitutionala ar trebui sa fie vizat implicit faptul ca CSM a fost in imposibilitatea de a da aviz pe OUG de modificare a codurilor penale, intrucat Guvernul a adoptat deja ordonanta.

"Nu credeam ca pot vedea un astfel de mod de a legifera intr-o lume civilizata din care ne-am dori sa facem parte”, a spus judecatorul Bogdan Mateescu. Procurorul Codrut Olaru a arata ca votul sau este pentru sustinerea initiativei sefei CSM de a sesiza Curtea Constitutionala. „Cred ca suntem cu totii de acord ca este masura cea mai potrivita si echilibrata in raport cu ceea ce traim zilele acestea”, a aratat Olaru.

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a spus ca in sesizarea CCR trebuie sa se arate ca Executivul trebuie sa aiba in vedere principiile constitutionale atunci cand legifereaza si sa fie constient de faptul ca nu poate depasi acest cadru legal, iar Curtea Constitutionala sa se pronunte si asupra consecintelor actului normativ. Andrea Chis a intervenit si a spus ca ar trebui ca membrii CSM sa voteze public in cazul sesizarii CCR, act care ar insemna si o exprimare publica a sustinerii initiativei presedintelui CSM.

Propunerea a fost acceptata, iar membrii Consiliului Superior al Magistraturii au votat, in unanimitate, la vedere, sesizarea CCR cu un conflict de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva, in cazul OUG de modificare a codurilor penale adoptate marti noapte de Guvern, fara avizul CSM. Presedintele Klaus Iohannis, care a prezidat miercuri sedinta CSM, a propus presedintelui Consiliului sesizarea CCR in legatura cu un conflict de natura constitutionala dupa adoptarea OUG pe justitie.

Seful statului a aratat ca, in opinia sa,”conflictul institutional este evident”. "Justitia in Romania este independenta, iar magistratii sunt indignati de felul in care Guvernul a tratat aceasta chestiune foarte sensibila, chestiunea modificarii Codurilor penale prin OUG, noaptea, fara aviz", a spus Iohannis.

Seful statului a afirmat ca CCR "are libertatea sa decida" asupra chestiunii, inclusiv prin anularea actului normativ. ”Este important sa vedem ca exista acest conflict si sa fie sesizata CCR, care are inclusiv libertatea de a anula acest act normativ", a mai spus presedintele, la plecarea de la CSM. Presedintele nu a vrut sa comenteze daca OUG este data "cu dedicatie", dar a precizat ca modul in care a fost adoptata risca sa puna sub indoiala statul de drept.

Plenul CSM a avut pe ordinea de zi anuntata doar avizarea OUG privind codurile penale. In conditiile in care OUG a fost adoptata marti noapte de Guvern, care nu a mai asteptat avizul CSM, ordinea de zi a ramas fara obiect, astfel ca plenul a suplimentat si ulterior a adoptat sesizarea Curtii Constitutionale in cazul existentei unui conflict de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva.

Sursa foto: Shutterstock/ Pakhnyushchy