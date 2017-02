”Lupta impotriva coruptiei trebuie sa avanseze, nu sa fie subminata. Urmarim cu foarte mare ingrijorare evolutiile recente din Romania. Ireversibilitatea progreselor realizate in lupta impotriva coruptiei este esentiala pentru a permite Comisiei Europene sa ia in considerare eliminarea treptata a monitorizarii Romaniei in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare (MCV)”, se arata in declaratia oficialilor Comisiei Europene, data publicitatii miercuri.

Juncker si Timmermans amintesc ca raportul Comisiei privind Mecanismului de cooperare si de verificare publicat saptamana trecuta a salutat bilantul pozitiv realizat de catre procurorii si judecatorii din Romania in abordarea coruptiei la nivel inalt. Totodata a precizat ca orice alte masuri care submineaza acest progres sau au ca efect slabirea sau restrangerea domeniul de aplicare al coruptiei ca infractiune va avea impact asupra evaluarilor viitoare.

”In acest context, Comisia Europeana atrage atentia asupra posibilelor regrese si va examina in detaliu ordonantele de urgenta privind Codul penal si Legea cu privire la gratieri”, se mai arata in declaratie. Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat miercuri, la Parlament, ca premierul Sorin Grindeanu s-a intalnit in aceasta dimineata cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, intalnirea fiind solicitata de catre diplomatul american.

Sursa foto: Shutterstock/Uber Images