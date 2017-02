OUG privind modificarea codurilor penale aprobata in 31 ianuarie de Guvern a fost depusa la Parlament insotita de avizul negativ dat de CSM in 25 ianuarie, pe vechea varianta a textului, diferita de cea care deja a fost publicata si in Monitorul Oficial. De altfel, desi a fost solicitat sa se pronunte asupra noii variante de OUG, CSM nu a mai reusit sa isi dea avizul, ordonanta fiind deja publicata inca de marti seara in Monitorul Oficial si depusa tot atunci si la Senat.

Consiliul Superior al Magistraturii, reunit in plen, in absenta ministrului Justitiei, Florin Iordache, a dat, in 25 ianuarie, aviz negativ proiectelor de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarile codurilor penale, conform News.ro.

Sedinta plenului a durat aproximativ o jumatate de ora. La iesirea din sediul CSM, procurorul general, Augustin Lazar, a declarat atunci ca decizia de fi avizate negativ cele doua proiecte de ordonanta a fost luata cu majoritate de voturi. Marti seara, CSM a fost sesizat din nou, de data aceasta doar pentru proiectul de OUG privind codurile penale, sedinta plenului fiind programata miercuri dimineata.

Plenul CSM a avut miercuri pe ordinea de zi anuntata doar avizarea OUG privind codurile penale. In conditiile in care OUG a fost adoptata marti noapte de Guvern, care nu a mai asteptat avizul CSM, ordinea de zi a ramas fara obiect, astfel ca plenul a suplimentat si ulterior a adoptat, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale in cazul existentei unui conflict de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva.

Modificarile Codului Penal si ale Codului de Procedura Penala se refera la definirea si pedepsirea abuzului in serviciu, stabilind si un prag minim de 200.000 de lei de la care acesta este fapta penala, largesc categoria persoanelor care ies de sub incidenta prevederilor referitoare la favorizarea infractorului si stabilesc ca denuntul este valabil doar daca este facut in termen de sase luni de la comiterea faptei.

Sursa foto: Agerpres Foto