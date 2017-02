Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a acuzat, miercuri, ca CSM si Parchetul General au devenit "tot mai politice", in urma criticilor institutiilor la adresa proiectelor privind gratierea si modificarea Codurilor penale, si a adaugat ca vrea sa organizeze o proprie dezbatere in Senat, cu sefii acestor institutii, pe tema proiectelor Guvernului.

"In ultima perioada, CSM si Parchetul General au inceput sa devina tot mai politice. CSM sa nu uite ca este garantul independentei justittei, nu trebuie sa fie parte activa in dezbaterea politica", a spus presedintele Senatului. El a afirmat ca va cere aprobarea conducerii Senatului pentru a organiza o dezbatere la care ii va invita pe presedintele CSM, procurorul general al Romaniei si membri ai asociatiilor profesionale, conform News.ro.

"Eu cred ca asemenea acte normative de importanta trebuie dezbatute cu cei care sunt parte a puterii judecatoresti. Vreau sa ascult punctul lor de vedere. Vreau sa fac ceva ce, din pacate, Guvernul anterior nu a facut - aceasta discutie prin care vreau sa arat toata deschiderea pe care noi, Senatul, o avem fata de procesul democratic si legislativ", a adaugat Tariceanu.

Liderul ALDE s-a referit si la modul in care Guvernul a adoptat marti OUG privind Codurile penale, afirmand ca a fost o procedura "legala". "Procedura pe care Guvernul a adoptat-o respecta prevederile legale, este in puterea Guvernului sa adopte proiecte de lege si proiecte de ordonante. Deci, din acest punct de vedere, nu am nimic de comentat", a afirmat el.

OUG privind modificarea codurilor penale aprobata in 31 ianuarie de Guvern a fost depusa la Parlament insotita de avizul negativ dat de CSM in 25 ianuarie, pe vechea varianta a textului, diferita de cea care deja a fost publicata si in Monitorul Oficial. De altfel, desi a fost solicitat sa se pronunte asupra noii variante de OUG, CSM nu a mai reusit sa isi dea avizul, ordonanta fiind deja publicata inca de marti noaptea in Monitorul Oficial si depusa tot atunci si la Senat.

