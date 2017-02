”Mentionez faptul ca recurg la acest gest de onoare intrucat, din pozitia pe care o detineti, ati transformat serviciul public intr-un serviciu dedicat intereselor personale ale unor politicieni cu probleme de natura penala, prin adoptarea de catre Guvernul Romaniei a OUG privind modificarea Codurilor Penale, ceea ce contravine flagrant principiilor in care cred, fidele democratiei si statului de drept 9 august 2016 - 1 februiarie 2017. Sper ca ziua de 1 Decembrie 2018, momentul aniversarii Centenarului marii Uniri, sa va ofere, dle Prim-ministru, un prilej de reflectie asupra raului pe care l-ati produs acestei tari si care va fi consemnat ca atare in istoria Romaniei”, se arata in demisia coordonatorului Departamentului CENTENAR trimisa premierului Sorin Grindeanu, conform News.ro.

Daniel Sandru a precizat ca Departamentul CENTENAR a fost infiintat pentru a celebra Romania asa cum o arata deviza sa, nu pentru a o dezonora. ”Pentru activitatea desfasurata de la infiintarea sa, din august 2016 si pana astazi, 1 februarie 2017, Departamentul CENTENAR a promovat conceptia unei Romanii sarbatorite prin modernizare si progres. Credem ca o astfel de conceptie este incompatibila cu actiunile Guvernului Grindeanu. Credem ca Centenarul Romaniei unite nu poate fi intampinat printr-o nefericita intoarcere in timpuri lipsite de speranta si orizont si printr-o abdicare de la valorile morale ale statului de drept”, se mai arata in document. Alaturi de Daniel Sandru au mai demisionat si directorul de cabinet, Cosmin Popa, precum si consilierii Catalina Gabriela Bulborea si Ruxandra Ivan.

Sursa foto: Shutterstock/ PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT