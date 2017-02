Ministerul Justitiei a completat legea privind executarea pedepselor si a propus mai multe facilitati pentru detinuti, printre care si trei zile libere date la o luna de detentie executata, daca stau intr-un spatiu mai mic de trei metri patrati, drept de care nu vor beneficia si cei care au obtinut despagubiri la CEDO sau la instantele din tara pentru conditiile necorespunzatoare din inchisori. Perioada pentru care se acorda zilele considerate ca executate in compensarea cazarii intr-un spatiu necorespunzator se calculeaza din 24 iulie 2012 si pana in 31 decembrie 2022.

"In vederea acordarii liberarii conditionate, in calculul pedepsei ce poate fi considerata ca executata se include, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca masura compensatorie, si executarea pedepsei intr-un spatiu necorespunzator, caz in care, pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in spatiul necorespunzator, chiar daca acestea nu sunt consecutive, se considera executate, suplimentar, 3 zile din pedeapsa aplicata", se arata in proiectul de lege adoptat de Guvern si trimis Parlamentului, conform News.ro.

Proiectul mai arata ca dispozitiile acestui articol nu se aplica in cazul in care persoana incarcerata a fost despagubita pentru conditii necorespunzatoare de detentie, prin hotarari definitive ale instantelor nationale sau ale CEDO. "Perioada pentru care se acorda zile considerate ca executate in compensarea cazarii intr-un spatiu necorespunzator se calculeaza incepand cu 24 iulie 2012 si pana la data de 31 decembrie 2022", se mai arata in proiectul de lege.

Conform proiectului, nu se considera executare a pedepsei intr-un spatiu necorespunzator ziua sau perioada in care persoana a fost internata in infirmerii din cadrul penitenciarelor sau din reteaua sanitara civila. In termen de patru luni de la data intrarii in vigoare a modificarilor aduse legii, pentru toate persoanele private de libertate se vor intocmi dosare de catre penitenciare, directorii unitatilor de detensie avand obligatia sa suplineasca personalul pentru intocmirea acestor dosare.

Noile prevederi legale ar urma sa se aplice si minorilor din unitati de detentie sau din centre educative, "putandu-se dispune inlocuirea masurii internarii cu masura educativa a asistarii zilnice". O alta modificare este aceea ca "persoanele care au fost puse in libertate la expirarea duratei pedepsei inchisorii, desi au fost propuse pentru liberare conditionata, se pot adresa instantelor civile", pentru a cere statului despagubiri ca nu au fost liberati conditionat de judecatori, desi au fost propusi de comisia din penitenciar.

In vederea analizarii cu celeritate a cererilor de liberare conditionata, legea propune transferul de judecatori de la tribunale si curti de apel pentru a analiza cererile de liberare conditionata. Proiectul de Lege pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepsei si a masurilor privative de libertate a fost adoptat marti de Guvern si trimis miercuri Parlamentului.

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, declara ca proiectul de lege adoptat este o initiativa a vechiului Guvern care a fost aranjat si a pus in concordanta cu conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, fiind vizat recursul in compensare. Directorul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marius Vulpe, a declarat marti ca pentru a se respecta prevederea ca un detinut are dreptul la patru metri patrati si pentru ca statul roman sa nu mai fie santionat la CEDO din acest motiv, ar trebui fie ca 8.500 de detinuti sa plece din sistem, fie sa se construiasca alte penitenciare.

Marius Vulpe a precizat ca exista 33.000 de paturi in penitenciarele din tara si 27.500 de detinuti, dar ca nu este respectata suprafata legala pentru fiecare detinut, respectiv de patru metri patrati. El a precizat ca, pentru a respecta aceasta obligatie, ar trebui sa fie cazati 19.500 de detinuti. El a adaugat ca peste 500 de detinuti au castigat procese la CEDO si ca nu exista penitenciar in tara care sa nu aiba cauza pierduta la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Sursa foto: Enruta | Dreamstime.com