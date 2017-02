”In cursul zilei de astazi am depus demisia mea din randurile Partidului Social Democrat. O decizie luata in zorii unei zile care a urmat unei seri si nopti negre pentru Romania si pentru noi toti”, a scris, pe Facebook, Aurelia Cristea. Ea sustine ca a intrat in PSD in 1996 cu speranta ca va putea contribui la cladirea unui viitor mai bun pentru Romania. ”Am fost constienta ca va fi greu, insa nu am dezarmat aproape niciodata. Nici cand am fost atacata, nici cand am fost jignita, nici cand mi s-au facut nedreptati. Pentru ca am crezut si cred in continuare ca, atata timp cat esti consecvent cu tine si cu principiile tale si atata timp cit nu incerci sa inseli increderea celor din jur, nu exista bariera insurmontabila”, afirma Cristea, conform News.ro.

Fostul ministru sustine ca a ajuns in punctul in care nu mai poate sta intr-un partid a carui conducere a renuntat la valorile dupa care ea si-a ghidat cariera. ”Intr-un astfel de moment, cred ca avem fiecare datoria morala sa nu ramanem indiferenti. Iar eu nu pot acorda girul meu, chiar din calitatea de membru, unui grup infractional aflat vremelnic in fruntea PSD si , din pacate, al tarii. Sunt convinsa ca exista un numar suficient de mare de membrii ai Partidului Social Democrat care se ghideaza dupa aceleasi principii sanatoase. Sunt convinsa ca exact ei vor sta la baza reformarii necesare si reconstructiei de credibilitate pe care o consider vitala in acest moment. Lor le doresc succes, eu insa mi-am pierdut speranta ca mai pot schimba ceva din interior”, a conchis Aurelia Cristea.

Aurelia Cristea a fost deputat in legislatura 2012-2016, iar in perioada martie-decembrie 2014 a fost ministru delegat pentru Dialog Social in ultimul guvern Ponta. Ea a fost initiatoarea Legii antifumat care a generat controverse in spatiul public. In momentul de fata, un proiect aflat in procedura legislativa propune atenuarea unora dintre efectele legii, in timp ce Cristea vrea modificarea ei pentru interzicerea fumatului in masina personala, daca printre printre pasageri se afla copii sau femei insarcinate, si interzicerea tigarilor electronice la locurile de joaca ale copiilor.

Aurelia Cristea a fost presedinte PSD Cluj insa organizatia pe care o conducea i-a retras sprijinul politic, in aprilie 2016, pentru candidatura la Primaria Cluj. In consecinta, Cristea si-a depus demisia de la conducerea filialei. La alegerile parlamentare din 11 decembrie, ea nu s-a mai regasit pe listele candidatilor PSD.

