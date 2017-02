Aplicarea OUG in cazul abuzului in serviciu, chiar si pentru scurt timp, favorizeaza persoanele trimise deja in judecata si pe cele care vor savarsit pe viitor astfel de fapte, multe dosare alfate in lucru la procurorii anticoruptie vor fi clasate, iar procesele penale vor inceta sau vor fi pronuntate solutii de achitare in astfel de cazuri, a stabilit DNA, dupa ce a analizat in Colegiul director riscurile punerii in aplicare a ordonantei de urgenta adoptate marti noapte de Guvern, in absenta avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Colegiul de conducere al Directiei Nationale Anticoruptie, alaturi de procurorii sefi din structura centrala a institutiei, s-a intrunit miercuri in sedinta extraordinara pentru a analiza riscurile si impactul asupra activitatii DNA, in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, conform News.ro.

In urma acestei analize de evaluare a riscurilor s-a ajuns la concluzia ca prevederile OUG, daca aceasta intra in vigoare, favorizeaza persoanele care de acum inainte vor savarsi fapte de abuz in serviciu, fapte asimilate infractiunilor de coruptie. “In plus, de aceste prevederi vor avea de profitat si persoane deja acuzate/trimise in judecata pentru abuz in serviciu. Avand in vedere ca aceste prevederi intra in sfera legii penale mai favorabile, aplicarea lor, chiar si pentru scurt timp, ii va avantaja pe cei deja anchetati sau trimisi in judecata”, potrivit DNA.

Astfel, DNA arata ca prin dezincriminare, asa cum este ea reglementata de OUG, va fi afectata instrumentarea unui mare numar din cele 2.151 de dosare penale aflate in lucru la DNA avand ca obiect infractiunea respective, iar in unele situatii o parte din aceste cauze se vor clasa. Ca urmare a aceleiasi masuri, intr-un numar semnificativ de dosare aflate deja in curs de judecare pe rolul instantelor, procesul penal va inceta sau vor fi pronuntate solutii de achitare.

Potrivit DNA, prevederile care produc impactul cel mai mare se refera la introducerea pragului cantitativ pentru prejudiciu, de 200.000 de lei, prag sub care orice fapta de abuz in serviciu nu mai poate fi investigata. In opinia DNA, limita acestui prag a fost stabilita in mod arbitrar, fara a fi justificata in vreun fel, existand posibilitatea sa fie favorizate anumite persoane determinate.

De asemenea, va scadea termenul de prescriere a faptelor la cinci ani ca urmare a reducerii sanctiunilor pentru abuzul in serviciu. Pedeapsa scade nejustificat de mult, de la sapte ani la maximum trei ani, fara a se preciza care este justificarea. Pe viitor, prin introducerea in articolul privind infractiunea de abuz in serviciu a alineatului potrivit caruia “dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative”, sunt scutiti de raspundere toti functionarii publici de rang inalt si mediu (parlament, guvern si organe administrative locale) abilitati sa emita, aprobe sau adopte acte normative. Astfel, orice asemenea acte, indiferent de ce prejudicii ar produce, vor putea fi adoptate fara riscul tragerii la raspundere penala a emitentilor, mai arata DNA.

Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvernul Grindeanu marti noapte privind modificarea codurilor penale a fost publicata in Monitorul Oficial, iar cea mai mare parte a prevederilor ar urma sa intre in vigoare la 10 zile de la publicare. Plenul CSM a avut miercuri pe ordinea de zi anuntata doar avizarea OUG privind codurile penale. In conditiile in care OUG a fost adoptata marti noapte de Guvern, care nu a mai asteptat avizul CSM, ordinea de zi a ramas fara obiect, astfel ca plenul a suplimentat si ulterior a adoptat, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale in cazul existentei unui conflict de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva.

Modificarile Codului Penal si ale Codului de Procedura Penala se refera la definirea si pedepsirea abuzului in serviciu, stabilind si un prag minim de 200.000 de lei de la care acesta este fapta penala, largesc categoria persoanelor care ies de sub incidenta prevederilor referitoare la favorizarea infractorului si stabilesc ca denuntul este valabil doar daca este facut in termen de sase luni de la comiterea faptei.

Sursa foto: Maigi | Dreamstime.com