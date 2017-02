Parlamentul European va organiza joi, in plen, la Bruxelles, o dezbatere pe tema justitiei si statului de drept in Romania.

Parlamentul European organizeaza joi, 2 februarie 2017, incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei) o dezbatere pe tema justitiei si statului de drept in Romania. Dezbaterea are loc in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Bruxelles din 1-2 februarie 2017”, anunta Parlamentul European, conform News.ro.

Grupul popularilor europeni a solicitat organizarea unei dezbateri in plenul Parlamentului European in legatura cu ceea ce se intampla in Romania, apreciind ca atitudinea Guvernului este inadmisibila. ”Ceea ce se intampla in Romania este impotriva statului de drept. Se dilueaza lupta impotriva coruptiei. Este inadmisibil sa existe o asemenea atitudine a unui Guvern UE”, se arata intr-o declaratie a delegatiei romane din grupul PPE.

La cererea acesteia, Grupul PPE a solicitat miercuri o dezbatere in plenul Parlamentului European. ”Sustinem totodata demersurile Presedintelui Romaniei precum si ale CSM pentru restabilirea principiilor statului de drept”, se mai arata in declaratie.

Partidul Popularilor Europeni este ingrijorat de cei mai recenti pasi ai Guvernului Romaniei, declara presedintele PPE, Joseph Daul, care subliniaza ca adoptarea legilor nocive in mijlocul noptii contravine tuturor principiilor democratiei si transparentei. ”Justitia trebuie sa serveasca, in primul rand, poporul, nu pe politicienii corupti. Aceasta ordonanta nu serveste poporul si nici nu este in acord cu un sistem de justitie independent. Din contra, slabeste justitia si submineaza increderea oamenilor in institutiile statului. Lupta anticoruptie trebuie sa continue. Un guvern care slabeste lupta anticoruptie actioneaza impotriva intereselor oamenilor. PPE se solidarizeaza cu cetatenii din Romania, cu sistemul de justitie care isi indeplineste datoria si cu toate institutiile si fortele politice care apara statul de drept”, a tinut sa precizeze Joseph Daul.

Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, sustin intr-o declaratie comuna ca lupta anticoruptie trebuie sa avanseze, nu sa fie subminata, ei precizand ca urmaresc ”cu foarte mare ingrijorare” evolutiile recente din Romania. ”Lupta impotriva coruptiei trebuie sa avanseze, nu sa fie subminata. Urmarim cu foarte mare ingrijorare evolutiile recente din Romania. Ireversibilitatea progreselor realizate in lupta impotriva coruptiei este esentiala pentru a permite Comisiei Europene sa ia in considerare eliminarea treptata a monitorizarii Romaniei in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare (MCV)”, se arata in declaratia oficialilor Comisiei Europene, data publicitatii miercuri.

