Ministerul Justitiei a anuntat ca procurorul Oana Schmidt Haineala a solicitat, vineri, primului-ministru incetarea calitatii de secretar de stat in Ministerul Justitiei. Oana Schmidt Haineala a demisionat in aceeasi zi in care Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis incetarea detasarii sale la Ministerul Justitiei.

Sectia pentru procurori a CSM a decis, vineri, incetarea detasarii la Ministerul Justitiei atat a Oanei Schmidt Haineala, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau, cat si a lui Constantin Sima, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cei doi fiind din 16 ianuarie secretari de stat.

Procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a solicitat, joi, Consiliului Superior al Magistraturii incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a procurorilor Constantin Sima si Oana Schmidt Haineala. In cerere se arata ca incetarea detasarii a fost solicitata pentru a asigura derularea „in conditii de impartialitate a unei cauze instrumentate de catre Directia Nationala Anticoruptie, avand ca obiect imprejurarile elaborarii proiectului de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, precum si a proiectului de lege pentru gratierea unor pedepse”.

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, isi delegase atributiile secretarului de stat Constantin Sima, pentru perioada 1-7 februarie. Florin Iordache a declarat, pentru News.ro, ca nu a demisionat si nici nu intentioneaza sa faca acest lucru, dar a delegat catre secretarul de stat Constantin Sima atributiile sale pentru "chestiuni curente".

Ministrul Justitiei a precizat ca si-a delegat atributiile pentru ca el se va afla in Parlament, la discutarea bugetului de stat pe 2017, si in perioadele in care el nu este la minister, este normal ca cineva sa semneze pentru operatiunile curente, de la salarii, pana la raspunsuri pe care institutia trebuie sa le dea autoritatilor.

Constantin Sima si Oana Schmidt Haineala ar fi lucrat la elaborarea proiectelor de OUG privind gratierea si modificarea codurilor penale. Directia Nationala Anticoruptie a inceput o ancheta cu privire la modul de elaborare a ordonantelor de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale, in urma unui denunt formulat in 24 ianuarie de Mihai Politeanu, Elena Ghioc si Razvan Patachi, membri ai asociatiei ”Initiativa Romania”.

Potrivit DNA, in acest caz se fac acte procedurale cu privire la aspectele sesizate, legate de "modalitatea de adoptare a unor acte normative”. Ministerul Justitiei a anuntat ca Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din DNA a solicitat ca pana joi sa primeasca, in original, toate inscrisurile care au legatura cu elaborarea si emiterea Ordonantei de Urgenta a Guvernului din 31 ianuarie, prin care au fost modificate si completate Codul penal si Codul de procedura penala, precum si cu proiectul de lege adoptat de Guvern pentru gratierea unor pedepse.

Prin aceeasi adresa, DNA a solicitat transmiterea documentelor rezultate ca urmare a corespondentei interinstitutionale si interne, scrise sau prin posta electronica, cu privire la cele doua acte normative, precum si precizarea numelui, prenumelui si a datelor de identificare a persoanelor care au participat la redactarea, intocmirea si avizarea acestora.

In opinia Ministerului Justitiei, declansarea unei anchete de catre DNA cu privire la modul de elaborare a unei ordonante de urgenta este “o grava imixtiune in activitatea autoritatii executive si o afectare fara precedent a echilibrului puterilor constitutionale”. Ministerul Justitiei sustine ca modificarea legislativa este asumata de conducerea institutiei, fiind facuta in exercitarea atributiilor statutare si legale.

In denuntul de la DNA, membrii asociatiei ”Initiativa Romania” ii acuza pe premierul Sorin Grindeanu si pe ministrul Justitiei, Florin Iordache, de favorizarea faptuitorului si de prezentarea cu rea-credinta de date inexacte Parlamentului sau presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului.

Mihai Politeanu a declarat ca miercuri a fost audiat la DNA in acest dosar, iar cu aceasta ocazie a completat denuntul si a solicitat sa fie facute cercetari si in cazul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, avand in vedere atat adoptarea "conspirativa” a OUG de modificare a codurilor penale, cat si "indiciile publice” privind o intalnire in care Dragnea i-ar fi cerut "imperativ" lui Iordache adoptarea OUG.

El a precizat ca in denuntul care il vizeaza pe Dragnea a avut in vedere atat evenimentele de marti noapte, cand Guvernul a adoptat "conspirativ” o ordonanta de urgenta de modificare a codurilor penale, cat si „indiciile publice ale unei intalniri intre ministrul Justitiei si seful sau de partid Dragnea Liviu, in care cel din urma ar fi solicitat imperativ adoptarea ordonantei amintite”.

Sursa foto: Agerpres Foto