Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la sosirea la reuniunea informala a Consiliul European din Malta, ca situatia din Romania este foarte complicata, dar sute de mii de romani ai sai sunt in strada si are incredere in ei. "Am incredere in oamenii mei", a spus seful statului.

Intrebat, la sosirea la reuniunea informala a Consiliului European, cat de ingrijorat este de situatia din Romania, presedintele Klaus Iohannis a spus ca este foarte ingrijorat pentru ca situatia este foarte complicata, conform News.ro.

"Sunt foarte ingrijorat si trebuie sa recunosc, chiar daca este destul de dificil pentru mine, ca situatia din Romania este foarte complicata. Dar sute de mii de romani ai mei sunt in strada si am incredere in ei, am incredere in oamenii mei. In final, sunt convins ca trebuie sa gasim, ca vom gasi o solutie, statul de drept si valorile europene trebuie sa aiba intaietate si eu cred ca asta se va intampla", a spus Iohannis.

El a spus insa ca investitiile din Romania nu sunt amenintate, iar situatia economica continua sa fie destul de buna si crede ca va ramane buna. "Deci nu este nicio problema pentru investitori, asta este o problema de principii pentru populatie, pentru politicieni", a mai afirmat Klaus Iohannis.

Intrebat care sunt asteptarile sale de la reuniunea informala a Consiliul European, presedintele Iohannis a raspuns "Este un summit destul de important si cred ca asteptarile sunt ridicate. Trebuie sa gasim o cale buna pentru Europa si un drum bun spre Romania".

Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, care se desfasoara in Republica Malta. Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, principalele teme de pe agenda reuniunii vizeaza dimensiunea externa a migratiei si pregatirea reuniunii liderilor Uniunii Europene, care va avea loc la Roma, in luna martie, moment cand se vor aniversa 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma.

Sursa foto: Agerpres Foto