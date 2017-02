Avocatul Poporului a spus ca a constatat neindeplinirea cerintelor referitoare la existenta urgentei si a cazului exceptional care sa permita adoptarea unei astfel de Ordonante de Urgenta a Guvernului.

"Am constatat neindeplinirea cerintelor referitoare la existenta urgentei si a cazului exceptional care sa permita adoptarea unei astfel de OUG. Guvernul mentioneaza in Nota de fundamentare necesitatea implementarii unei directive europene, insa termenul este 1 aprilie 2018, prin urmare destul de lung, deci nu se justifica OU", a declarat Ciorbea.

El a mai spus ca Avocatul Poporului are "in mod indiscutabil calitate procesuala activa de a ridica exceptia de neconstitutionalitate". Victor Ciorbea a mai aatat ca OUG mai cuprinde si un element de imprevizibilitate, de incertitudine care e contrara cerintelor in materie, legat de infractiunea de abuz in serviciu: "In ceea ce priveste abuzul in serviciu, este adevarat ca avem bine cunoscuta decizie a CCR si ca prin OUG s-a tinut seama de cerintele formulate in decizia CCR, dar in OUG se foloseste, se adauga, se mentioneaza, se face trimitere si la vatamare certa a drepturilor unei persoane fizice sau juridice. Legiuitorul nu defineste in cuprins ce inseamna aceasta vatamare grava, prin urmare apare inca un element de imprevizibilitate de incertitudine care e contrara cerintelor in materie".

Sursa foto: Agerpres Foto