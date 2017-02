Primarul PSD al orasului Cavnic, din judetul Maramures, si-a anuntat demisia din functiile detinute in partid, spunand ca nu este de acord cu ordonatna de modificare a codurilor penale si ca inca din momentul intrarii sale in politica a sustinut ”intotdeauna statul de drept si nicidecum ilegalitatile”.

”Am luat decizia, de a renunta la toate functiile detinute in cadrul PSD Maramures, avand in vedere situatia in care, trebuie sa recunosc, ca nu sunt de acord cu OUG 13/2017”, a scris primarul PSD al orasului Cavnic, Vladimir Petrut, pe Facebook. Edilul a explicat ca inca de cand a intrat in politica a sustinut ”statul de drept si nu ilegalitatile”, conform News.ro.

”Inca din momentul intrarii mele in politica, am sustinut intotdeauna statul de drept si nicidecum ilegalitatile, iar in momentul in care am fost ales ca primar al orasului Cavnic, am promis cetatenilor ca voi respecta legea si ca voi fi alaturi de ei indiferent de situatie”, a mai scris primarul. Vladimir Petrut era vicepresedinte al PSD Maramures, presedinte al PSD Cavnic si membru in Biroul Politic Judetean.

