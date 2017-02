Surse politice au declarat pentru Adevarul ca PSD va organiza, la ora 15.00, o contramanifestatie in fata Palatului Cotroceni.

Potrivit surselor citate, de mobilizarea protestatarilor PSD se ocupa Octavian Raducanu, un protestatar de profesie, care in campania pentru alegerile parlamentare s-a aflat in tabara PRU, partidul lui Sebastian Ghita. Codrin Stefanescu, Olguta Vasilescu si Gabriela Firea mobilizeaza, la randul lor, oameni pentru protestul impotriva presedintelui Klaus Iohannis, scrie Adevarul.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, pe Facebook, ca partidul nu organizeaza niciun fel de manifestatie in cursul acestei zile, adaugand ca mesajele in acest sens de pe retelele de socializare nu apartin PSD, potrivit News.ro.

”Partidul Social Democrat nu organizeaza astazi niciun miting sau manifestatie publica. Mesajele de mobilizare aparute pe retelele de socializare nu sunt din partea PSD”, a scris Liviu Dragnea.

Pe Facebook au circulat inca din cursul diminetii apeluri pentru organizarea unei manifestatii, duminica, in fata Palatului Cotroceni.

PSD anuntat sambata ca saptamana viitoare va face demersuri pentru obtinerea autorizatiilor in vederea organizarii unei demonstratii a simpatizantilor sai.

Joi, Liviu Dragnea a spus ca PSD nu va organiza mitinguri de sustinere a Guvernului intrucat scoaterea in strada a unui milion de oameni ”ar fi o lupta intre romani”. In schimb, liderii de organizatii PSD vor incepe o campanie de strangere de semnaturi de sustinere a ceea ce ar fi vrut sa afirme in strada.

Sursa foto: AGERPRES FOTO