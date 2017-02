UPDATE 1: Monitorul Oficial a publicat textul ordonantei de urgenta prin care este abrogata OUG 13/2017 privind modificarea codurilor penale. In preambulul ordonantei, este invocata, printre motivele abrogarii, reactia populatiei care a manifestat in strada, potrivit News.ro.

Ordonanta a fost abrogata ”avind in vedere ca au existat foarte reactii, nu numai in ce priveste fondul actului normativ, cat si in priveste modalitatea de adoptare a acestuia, constantand ca faptul ca actul normativ mentionat a suscitat un real interes in ranul cetatenilor Romaniei, acestia intelegand sa se implice activ nu numai prin participarea la dezbaterea publica in perioada prealabila adoptarii, dar si prin sustinerea ideilor in cadrul unor manifestari publice, observand puternica reactie a cetatenilor romani a vizat in special insuficienta dezbatere a solutiilor de interes pentru intreaga comunitate, solicitand o mai mare dezbatere in cadrul Parlamentului”.

A fost aprobat si memorandumul prin care sunt declasificate stenogramele sedintelor de Guvern prin care au fost modificate codurile in anul 2016 si 2017, informeaza News.ro.

Prin aprobarea unui memorandum vor putea fi date publicitatii stenogramele sedintei din 18 mai 2016 cand guvernul Ciolos a modificat cele doua coduri si a sedintei in care guvernul Grindeanu a facut acelasi lucru pe 31 ianuarie.

In ce-l priveste pe Florin Iordache, surse guvernamentale au declarat ca premierul Sorin Grindeanu i-a solicitat ministrului Justitiei, Florin Iordache, sa faca o evaluarea a activitatii sale si a ministerului pe care il conduce de la preluarea mandatului.

Surse guvernamentale declarau pentru News.ro, anterior sedintei, ca Guvernul ia in calcul anularea OUG. De asemenea, dupa sedinta speciala a Cabinetului se astepta si un anunt legat de ministrul Justitiei Florin Iordache din Executiv, mai ales ca, in urma cu o zi, premierul Sorin Grindeanu a spus ca acesta trebuie sa isi asume consecintele pentru faptul ca argumentele Guvernului pentru OUG 13/2017 nu au fost bine comunicate.

Sursa foto: AGERPRES FOTO