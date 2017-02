Motiunea de cenzura a PNL si USR impotriva Guvernului Grindeanu va fi citita luni, la ora 12.00, in sedinta de plen comun al Camerei Deputatilor si Senatului, urmand ca votul final sa fie dat numai dupa adoptarea bugetului de stat pe 2017, au decis, miercuri, Birourile Permanente Reunite. Premierul Sorin Grindeanu crede ca majoritatea PSD-ALDE isi va proba soliditatea in Parlament, in timp ce presedintele PNL, Raluca Turcan, spera ca motiunea va fi votata si de parlamentari social-democrati.

Luni, la 12.00, va avea loc sedinta de plen comun in care se va da citire motiunii de cenzura depusa de PNL si USR. Cel mai probabil, aceasta va fi votata a doua zi dupa adoptarea bugetului de stat pe anul 2017, existand in prealabil sedinta Birourilor Permanente Reunite pentru a fixa data de dezbatere, inclusiv cu timpii alocati pentru dezbatere si vot, conform News.ro.

PNL si USR au depus miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, liderul Patidului National Liberal, Raluca Turcan, afirmand ca aceasta este solutia „legala si institutionala” pentru demisia Guvernului. Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu contine o serie de critici dure la adresa coalitiei PSD-ALDE, pe care PNL si USR o acuza de legalizarea furtului prin adoptarea ordonantei de urgenta privind modificarea codurilor penale si a proiectului de lege privind gratierea.

”Renuntati la legalizarea furtului in Romania (...) Romanii nu vor gratierea si salvarea politicienilor corupti. Legiferarea in folos propriu nu este o solutie pentru Romania pentru ca nu face decat sa slabeasca statul de drept si sa ne slabeasca ca natiune. Va somam sa renuntati la actiunile impotriva respectarii legii, sa renuntati la a proteja si a atenta la viata, siguranta si viitorul romanilor. Nu va mai ascundeti in spatele unui vot pe care cetatenii vi l-au acordat cu buna credinta si deschideti larg ochii pentru a vedea ca nu guvernati o Romanie minoritara a celor corupti”, se arata in textul motiunii de cenzura.

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat vineri, la Parlament, ca parlamentari ai PSD vor sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, asa cum au existat social-democrati care au votat amendamentele PNL la proiectul bugetului de stat pe 2017. „Inclusiv la dezbaterea pe bugetul de stat, parlamentarii PSD au votat amendamentele PNL si viziunea PNL de dezvoltare a Romaniei. Este un lucru foarte important pentru ca arata ca sunt oameni in PSD preocupati in mod real de dezvoltarea starii, de bunastare prin legalitate. Vom vedea ca sunt membri ai PSD care vor sustine si motiunea de cenzura pe care PNL a initiat-o”, a afirmat deputatul PNL.

Ea a mai spus ca „PNL nu doar ca doreste dezbaterea in regim de urgenta a proiectului legislativ, ci si vot la vedere pentru a sti exact cine isi doreste o justitie puternica sau o justitie slaba, pentru a sti exact cine isi doreste egalitate de tratament pentru toti cetatenii acestei tari”. Dupa anuntul facut de Sorin Grindeanu ca OUG 13/2017 va fi aborgata, Raluca Turcan a spus ca liberalii nu renunta la motiune. ”In fata atitudinii arogante a coalitiei PSD-ALDE, consideram ca trebuie folosite mijloace democratice si institutionale, care, in viziunea Partidului National Liberal sunt urmatoarele: motiune de cenzura si caderea Guvernului si o dezbatere reala in Parlament si punerea in acord a celor doua coduri cu deciziile CCR”, a declarat Raluca Turcan.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat duminica seara, la Romania TV, ca „lucrurile sunt cat se poate de clare”, iar motiunea de cenzura a PNL si USR nu va trece deoarece PSD are majoritate in Parlament, iar el se bazeaza pe acest lucru. „Eu ma bazez si Guvernul se bazeaza pe o majoritate in Parlament. Am primit votul Comitetului Executiv National al PSD in urma cu doua zile, un vot de incredere pentru noi ca si Guvern, ceea ce inseamna ca inclusiv vot in Parlament. De aceea va spuneam ca acest Guvern se bazeaza in continuare pe o majoritate solida in Parlament”, a completat Sorin Grindeanu.

Duminica, ziua in care Guvernul a aprobat OUG privind modificarea codurilor penale, au continuat protestele in toata tara, inregistrandu-se un numar record de manifestanti, care au cerut demisia Guvernului. In Piata Victoriei din Capitala au protestat peste 280.000 de oameni, fiind cel mai mare numar de participanti de la debutul manifestatiilor, in timp ce alte 350.000 de persoane au iesit sa protesteze si in alte orase din tara: La Cluj-Napoca au fost aproximativ 50.000 de manifestanti, la Sibiu si la Timisoara cate 40.000, iar la Iasi peste 30.000, oamenii spunand ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politiceni, si trebuie sa raspunda pentru ce au facut si sa isi dea demisia.

Sursa foto: Gabilungu | Dreamstime.com