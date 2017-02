Intrebat daca ia in considerare sa isi dea demisia, ministrul Iordache a spus ca va avea o discutie cu premierul Grindeanu. ”Dupa ce va fi dezbatuta si cred eu respinsa motiunea de cenzura voi avea o discutie cu premierul Grindeanu si, fara indoiala, in urma acestei discutii voi anunta decizia. In acelasi timp, vreau sa va spun ca mi-am asumat ca legea, asa cum am prezentat-o si cum va fi si astazi supusa in dezbatere publica, dorea sa respecte deciziile Curtii Constitutionale. Ati vazut ca prin faptul ca aceasta lege nu exista astazi sunt foarte multe prevederi neconstitutionale. Eu am afirmat tot timpul ca era necesara o ordonanta care sa puna in concordanta deciziile de neconstitutionbalitate ale Curtii Constitutionale”, a afirmat Iordache, conform News.ro.

El a spus ca luni va propune un nou proiect ce vizeaza modificarea Codului penal, care va fi pus in cursul zilei in dezbatere publica. De asemenea, intrebat care a fost urgenta pentru adoptarea OUG 13, ministrul a spus ca ”urgenta se jutifica si acum pentru ca in acest moment sunt foarte multe articole neconstitutionale si sistemul judiciar este prejudiciat pentru ca in instante si in spatiul public sunt foarte multe prevederi neconstitutionale”.

”Urgenta era pentru ca in 45 de zile trebuia puse in concordanta cu decizia Curtii si, nefiind acest lucru facut, pentru ca anul trecut au fost reglementate prin ordonanta 18 doar o parte din prevederile neconstitutionale, urgenta era sa punem in concordanta. In acelasi timp, Curtea Constitutionala a stabilit acum doua saptamani ca mai sunt inca patru prevederi, deci in legea pe care eu o voi supune astazi in dezbaterea publica vor aparea si acele patru prevederi neconstitutionale”, a continuat Iordache.

Totodata, intrebat daca au existat lacune in comunicare, ministrul a raspuns: ”Comunicarea este o chestiune care a aparut in spatiul public, eu am spus de la inceput ca sunt necesare pentru a fi puse in concordanta in lege sau in ordonanta prevederile neconstitutionale asa cum a stabilit Curtea Constitutionala”. El a mai declarat ca, in conditiile in care OUG 13 a fost abrogata, s-a revenit la prevederile initiale, foarte multe dintre acestea fiind neconstitutionale asa cum a precizat Curtea Constitutionala. El a spus ca luni va propune un nou proiect de lege vizand modificarea codurilor penale.

