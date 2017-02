Noul proiect de lege pentru modificarea codurilor penale, care va fi pus in dezbatere in cursul acestei zile, va ramane in consultare publica 30 de zile, timp in care specialistii isi vor putea spune punctele de vedere, a declarat, luni, la ministrul Justitiei, Florin Iordache.

Iordache a facut aceste declaratii la sediul Ministerului Justitiei. El a spus ca in momentul in care a fost abrogata OUG 13 s-a revenit la forma initiala a codurilor penale, forma care cuprinde foarte multe aspecte neconstitutionale. "Acum, in Codul penal si in Codul de procedura penala sunt foarte multe articole neconstitutionale", a sustinut Iordache, aratand ca scopul noului proiect de lege este de a corecta aceste articole neconstitutionale, conform News.ro.

Ministrul Justitiei a mai spus ca noul proiect de lege va fi afisat luni pe site-ul Ministerului Justitiei si va ramane in dezbatere publica 30 de zile. "Inainte de a merge cu acest proiect mai departe, toti specialistii vor putea avea un punct de vedere. Potrivit legii, proiectul va ramane in dezbatere 30 de zile", a afirmat Iordache. De asemenea, Iordache a sustinut din nou ca OUG 13 privind modificarea codurilor penale avea toate avizele necesare: "Da, avea toate avizele necesare. Ma refer la avizele ministerelor".

Potrivit stenogramei din sedinta Guvernului din 31 ianuarie, in care a fost adoptata OUG privind modificarea codurilor penale, ministrul Florin Iordache a spus ca ordonanta are toate avizele necesare, acelasi lucru sustinand si secretarul general al Executivului, Mihai Busuioc. Premierul l-a intrebat daca exista toate avizele si daca toate procedurile cerute sunt indeplinite, Iordache raspunzand ”bineinteles”. La conferinta de presa care a urmat sedintei in care a fost adoptata OUG 13/2017, ministrul Justitiei, Florin Iordache, a precizat ca ordonanta avea avizele de la Ministerul de Interne si de la Ministerul Afacerilor Externe. Proiectul nu primisese inca avizul CSM.

Sursa foto: Agerpres Foto