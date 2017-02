Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la Parlament, ca Guvernul nu are de ce sa demisioneze in urma amplelor proteste din tara, iar dupa ce motiunea de cenzura va fi votata in Parlament, premierul Sorin Grindeanu va anunta daca il demite pe ministrul Justitiei, Florin Iordache.

”Am avut o intalnire cu grupurile reunite, era firesc, grupurile reunite si-au exprimat fara echivoc sustinerea in continuare pentru Guvernul Grindeanu. Am discutat ca avem trei zile importante in Parlament, azi si maine avem bugetul, cu speranta sa adoptam bugetul, daca reusim, pana maine seara, si miercuri motiunea de cenzura. In rest au avut interventii cativa colegi care si-au exprimat sustinerea totala pentru continuarea guvernarii, ceea ce era important si pentru premier sa afle”, a afirmat Liviu Dragnea, dupa sedinta grupurilor parlamentare reunite ale PSD, conform News.ro.

Referitor la protestele din tara, presedintele PSD a sustinut ca Guvernul nu are de ce sa demisoneze. ”O sa vedem ce se intampla in zilele urmatoare, Guvernul nu are de ce sa demisionneze”, a subliniat liderul social-democratilor. De asemenea, intrebat daca ministrul Florin Iordache va demisiona, Liviu Dragnea a spus: „A stabilit Grindeanu cu Iordache ca dupa ce pica motiunea de cenzura amandoi vor avea o discutie si premierul va lua o decizie, ceea ce e firesc”.

Sursa foto: Agerpres Foto