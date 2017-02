Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la Parlament, ca „nu are de ce sa fie un conflict” intre el si premierul Sorin Grindeanu, informandu-l pe acesta din urma ca, impreuna cu intreg Cabinetul de ministrii, beneficiaza in continuare de „sustinerea sa totala”.

„Am venit separat pentru ca eu am venit de la mine, de la birou, si dumnealui a venit de la Guvern”, a explicat Liviu Dragnea, intrebat de ce nu a venit impreuna cu premierul Sorin Grindeanu la sedinta grupurilor reunite. Chestionat daca exista un conflict intre el si Sorin Grindeanu, liderul PSD a raspuns negativ: ”Nu, nu are de ce sa fie. Am spus si astazi la grup, am spus si aseara, are sustinerea mea totala premierul Grindeanu si actualul Guvern”, conform News.ro.

Dragnea a tinut sa precizeze ca nu el a anuntat abrogarea OUG de modificare a Codurilor penale, el doar prezentand cateva propuneri pentru detensionarea situatiei. „Eu nu am anuntat abrogarea Ordonantei, stiu exact ce-am spus, am spus ca voi face cateva propuneri de detensionare printre care poate fi chiar eventuala abrogare a ordonantei, dar ca decizia finala va fi luata de Guvern”, a subliniat Liviu Dragnea.

Sursa foto: Agerpres Foto