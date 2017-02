Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referitor la modificarea Codurilor penale, ca, inainte de a se initia proiecte in Parlament, ar trebui sa inceapa o dezbatere serioasa, sub egida Academiei Romane, la care sa participe atat asociatiile magistratilor, cat si experti straini si specialisti din domeniu.

„Faptul ca atat de multe articole din Codul penal au fost declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala pe mine ma face sa cred ca pe marginea acestor doua Coduri penale trebuie sa inceapa o analiza serioasa, poate sub egida Academiei, la care sa participe asociatiile magistratilor, barourile de avocati, experti de la Consiliul Europei care am inteles ca si-au si exprimat disponibiltatea, pentru ca multi incep sa isi puna problema daca aceste Coduri in intregul lor sunt in regula”, a afirmat Liviu Dragnea, conform News.ro.

Liderul PSD a sustinut ca „nu s-a mai intamplat ca la vreo lege in Romania atat de multe articole sa fie declarate neconstitutionale”. „Codurile penale au fost facute si atunci cand au fost facute in graba au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului Boc de la vremea aia, si sunt doua legi extrem de importante pentru statul de drept din Romania si pentru drepturile si libertatile fundamentale ale tuturor”, a completat presedintele Camerei Deputatilor.

Liviu Dragnea a mai spus ca, inainte de dezbaterea din Parlament pe marginea Codurilor penale, trebuie sa exista o ampla discutie cu specialistii din domeniu. „Eu cred ca numai o dezbatere de genul asta inainte de a se initia ceva in Parlament ne poate ajuta pentru ca cred ca problemele sunt mult mai serioase cu aceste Coduri pe care toata lumea le vrea constitutionale si cu prevederi foarte clare pentru ca de ele depind si drepturile si libertatile romanilor”, a afirmat presedintele PSD.

Chestionat cand incep discutiile cu partidele pe marginea modificarilor aduse Codurilor penale, Liviu Dragnea a sustinut ca inainte ar trebui sa existe o dezbatere sub egida Academiei Romane. „Cred ca trebuie facut mai mult cred ca trebuie o dezbatere nu neaparat in Parlament in prima faza ci undeva, daca Academia va accepta propunerea domnului Emil Constantinescu in sensul asta la care sa participe si experti straini si specialistii din domeniu”, a conchis liderul PSD.

Sursa foto: Agerpres Foto