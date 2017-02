Chestionat daca se considera un om cinstit, in conditiile in care oamenii care au iesit in strada au spus ca isi doresc ca in fruntea institutiilor sa fie oameni cinstiti, Liviu Dragnea a sustinut ca este o persoana „foarte cinstita”, conform News.ro.

„Ma consider o persoana foarte cinstita, o persoana care a fost condamnata pe marginea unui dosar politic initiat de un procuror care si-a uzurpat calitatile oficiale si care la ora asta, eu, cel condamnat, nu are hotararea care sa ii spuna de ce a fost condamnat. Daca vi se pare normal ca dupa zece luni un om in Romania sa nu stie pentru ce a fost condamnat pe de o parte, pe de alta parte o hotarare incompleta la care lipseste expunerea si motivarea, Codul de procedura penala spune practic ca acea hotarare nu exista. Drept pentru care am si facut aceasta contestatie la executare”, a raspuns Liviu Dragnea.

Liderul PSD a tinut sa precizeze ca el nu a furat nimic. „Si ca sa inchei, eu nu am furat nimic, doamna. Eu am fost trimis in judecata, aduceti-va aminte, acelasi scandal si aceiasi presiune si manipulare ingrozitoare din 2012 cand se spunea ca eu am furat 2 milioane de voturi. Si acum le cauta. O sa vad daca le gasesc pe undeva, in conditiile in care am fost trimis in judecata pentru ceva si am fost condamnat pentru altceva. In prima instanta. In a doua instanta nu am reusit sa aflu de ce”, a conchis Liviu Dragnea.

