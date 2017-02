Intalnirea dintre cei trei lideri ai actualei majoritati are loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse politice, intalnirea a fost solicitata de ALDE, dupa ce formatiunea a avut o proprie sedinta in care au fost exprimate nemultumiri cu privire la actuala colaborare. Este vorba despre probleme in privinta mecanismului de luare a deciziilor in cadrul coalitiei. Modificarile vizeaza stabilirea unor intalniri saptamanale formale intre PSD si ALDE. O alta modificare ceruta de ALDE este ca deciziile in coalitie sa nu mai poata fi luate decat prin consens intre liderii celor doua formatiuni, conform News.ro.

La finalul reuniunii celor trei presedinti ar urma sa fie facute publice si unele prevederi ale documentului. Protocolul ar urma sa modifice procotolul deja semnat dupa alegerile parlamentare, privind sustinerea Guvernului, intre PSD si ALDE.

Sursa foto: Agerpres Foto