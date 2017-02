"Proiectul de lege pentru modificarea si completarea codurilor penale a fost trimis azi de Ministerul Justitiei la CSM pentru avizare”, potrivit reprezentantilor Consiliului. Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru abrogarea OUG 13/2017, trimis tot luni de Ministerul Justitiei pentru avizare, va fi discutat marti in sedinta plenului, conform News.ro.

Astfel, pe ordinea de zi a sedintei de marti a plenului CSM se afla si solicitarea Ministerului Justitiei privind avizarea proiectului de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru abrogarea OUG 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul penal si a Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala.

Solicitarea de avizare a proiectului de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru abrogarea OUG 13/2017 a fost inregistrata la Ministerul Justitiei duminica 5 februarie, in ziua in care OUG 13 a fost abrogata de Guvern. In solicitarea trimisa CSM, semnata de Florin Iordache, numarul legii privind Codul penal este scris gresit, repectiv "Legea 268/2009”.

Anuntul CSM vine la scurt timp dupa ce Ministerul Justitiei a transmis ca "nu este preocupat sa elaboreze un proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala", sustinand ca in prezent centralizeaza deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala cu privire la aceste acte normative.

"Ca urmare a interesului manifestat de reprezentantii mass media, Biroul de presa al Ministerului Justitiei este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Ministerul Justitiei nu este preocupat sa elaboreze un proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. In prezent, Ministerul Justitiei centralizeaza deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala cu privire la actele normative mentionate, urmand ca acestea sa fie analizate in perioada urmatoare", arata Ministerul Justitiei intr-un comunicat de presa transmis luni dupa-amiaza.

Anuntul MJ este facut la cateva ore dupa ce ministrul Florin Iordache spunea ca Ministerul eleboreaza un nou proiect de lege pentru modificarea codurilor penale, care va fi pus in dezbatere luni si va ramane in consultare publica 30 de zile, timp in care specialistii isi vor putea spune punctele de vedere.

Iordache a mai spus ca, in momentul in care a fost abrogata OUG 13/2017, s-a revenit la forma initiala a codurilor penale, forma care cuprinde foarte multe aspecte neconstitutionale. "Acum, in Codul penal si in Codul de procedura penala sunt foarte multe articole neconstitutionale", a sustinut Iordache, aratand ca scopul noului proiect de lege este de a corecta aceste articole neconstitutionale.

Iordache a sustinut din nou ca OUG 13 privind modificarea codurilor penale avea toate avizele necesare. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referitor la modificarea Codurilor penale, ca, inainte de a se initia proiecte in Parlament, ar trebui sa inceapa o dezbatere serioasa, sub egida Academiei Romane, la care sa participe atat asociatiile magistratilor, cat si experti straini si specialisti din domeniu.

Sursa foto: Shutterstock/Lucky Business