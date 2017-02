Klaus Iohannis se adreseaza Parlamentului, marti, de la ora 12, cu un mesaj legat de modificarea codurilor penale si de reactiile generate de aceasta. Liderii coalitiei guvernamentale i-au cerut ca mesajul sa contina si un apel la calm, in contextul amplelor proteste in mai multe orase ale tarii.

Presedintele Iohannis a trimis, vineri, o scrisoare presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului prin care le-a adus la cunostinta intentia sa. "Doresc sa adresez Parlamentului un mesaj referitor la modificarile aduse de catre Guvern legislatiei penale, precum si la evenimentele generate de acestea. Va propun ca data prezentarii mesajului in sedinta reunita a celor doua Camere ale Parlamentului sa fie data de 7 februarie 2017, ora 12.00. Va rog sa primiti asigurarea intregii mele consideratii", se arata in scrisoare, conform News.ro.

Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat curs solicitarii lui Iohannis astfel incat sedinta de plen reunit care va incepe la ora 10 pentru a dezbate bugetul va fi intrerupta pentru ca deputatii si senatorii sa asculte mesajul prezidential. Dupa mesajul acestui dezbaterile pe buget vor fi reluate.

Chiar daca Guvernul a aborgat mult contestata OUG 13/2017, presedintele va aborda acelasi subiect pe care l-a anuntat initial. ”Maine, la ora 12:00, ma voi adresa Parlamentului Romaniei. Modificarile legislatiei penale initiate de Guvern, care au generat o puternica reactie civica, trebuie aduse in atentie si de la tribuna Legislativului. Va invit sa ma urmariti!”, a scris presedintele, luni, pe Facebook.

La mesajul presedintelui va asista si primul-ministru Sorin Grindeanu, potrivit programului oficial al acestuia anuntat de biroul de presa de la Palatul Victoria. Liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a exprimat speranta luni, la Parlament, ca mesajul pe care presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa il adreseze in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului va fi unul echilibrat, iar seful statului va lansa un apel la calm si stabilitate asa cum au facut si social-democratii.

„Maine (marti – n.r.) sper ca presedintele sa aiba un mesaj echilibrat si un apel la calm si la stabilitate pe care il avem si noi. Dar o sa vedem maine ce mesaj”, a afirmat Liviu Dragnea, intrebat despre mesajul pe care Klaus Iohannis il va transmite, marti, Parlamentului. La randul sau, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu i-a adresat presedintelui Iohannis, luni, o scrisoare deschisa in care ii cere sa uzeze de influenta sa asupra protestatarilor pentru a-i determina pe acestia sa puna capat manifestatiilor.

”Ieri, am facut un apel public la toti liderii politici, printre care v-am inclus, sa faca uz de influenta pe care o au asupra sustinatorilor si simpatizantilor, pentru ca demonstratiile de strada sa inceteze. S-a ajuns in apropierea unui punct de inflexiune, iar continuarea protestelor sub aceasta forma este impredictibila, poate degenera, poate deveni periculoasa si poate scapa de sub control, iar efectele sunt imprevizibile”, i-a transmis Tariceanu presedintelui Iohannis prin intermediul unei scrisori deschise.

Tariceanu spune ca ordonanta 13 a fost abrogata, cabinetul Grindeanu a facut pasul inapoi, ceea ce poate fi interpretat ca o recunoastere implicita a greselii comise in aceasta speta. ”Decizia guvernului de abrogare a OUG 13/2017 demonstreaza fara echivoc ca nu a existat o agenda ascunsa si nici nu avea vreo anumita «dedicatie». Daca Ordonanta ar fi fost motivul real al prezentei in strada a multor manifestanti, era normal ca dupa abrogarea ei protestul sa inceteze. Nu s-a intamplat asa, pentru ca o parte a demonstrantilor a trecut la o noua revendicare: demisia Guvernului”, mai sustine Tariceanu.

El ii atrage atentia sefului statului ca, daca partidele si presedintele Romaniei ar accepta ca decizia politica sa fie transferata strazii, s-ar anula rolul constitutional al institutiilor alese democratic si s-ar deturna atributiile celorlalte institutii ale statului, ceea ce ar conduce la o disolutie a puterii statale si la un haos generalizat.

”Actiunile pe care le-ati intreprins ca presedinte in perioada campaniei electorale si ulterior s-au situat in afara Constitutiei, v-au consacrat drept partizan activ al unor forte politice si oculte si v-au descalificat din rolul de moderator conferit de Constitutie. Participarea dumneavoastra sub insemnele institutiei prezidentiale la o demonstratie neautorizata, descinderea neconstitutionala la o sedinta a Guvernului, directivele publice pe care le-ati dat CSM si Avocatului Poporului, imixtiunile de notorietate in activitatea Justitiei si lipsa dumneavoastra de reactie la ceea ce poate deveni un pericol major asupra democratiei, sunt tot atatea argumente ca v-ati situat in afara Constitutiei”, i-a mai reprosat Tariceanu presedintelui Iohannis.

Sursa foto: Agerpres Foto