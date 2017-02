Intrebat daca a discutat cu Cazeneuve despre ce se intampla la Bucuresti, Juncker a raspuns ca da. „Vicepresedintele Timmermans si cu mine am reactionat, cred ca printr-un comunicat, miercurea trecuta, pentru a avertiza Romania sa nu o ia pe o cale care nu este conforma cu cererile minime ale Europei. Am constatat ca, ulterior, Guvernul roman a retras decretele sau ordonantele”, a spus el, conform News.ro

„Am discutat indelung la Malta si cu presedintele Romaniei si vreau ca Romania sa isi revina si cred ca este in curs de a-si reveni”, a adaugat oficialul european. Si Cazeneuve a anuntat ca situatia din Romania a figurat printre subiectele abordate in cursul intalnirii de la Bruxelles. „Avem exact aceeasi pozitie. Am discutat cu presedintele Juncker in acest domeniu, asa cum am evocat si problema Poloniei. Suntem exact pe aceeasi lungime de unda”, a dat el asigurari.

Marti, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a avertizat ca Romania a inregistrat un regres in ceea ce priveste dovedirea ireversibilitatii reformelor, ceea ce este posibil sa fi afectat sansele de ridicare a Mecanismului de Cooperare si Verificare pana la finalul mandatului actualei Comisii Europene, asa cum a promis anterior presedintele C.E. Jean-Claude Juncker.

De asemenea, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, au subliniat intr-o declaratie comuna publicata miercuri, ca lupta anticoruptie trebuie sa avanseze, nu sa fie subminata, ei precizand ca urmaresc ”cu foarte mare ingrijorare” evolutiile recente din Romania.