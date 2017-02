Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in Parlament, ca retragerea OUG 13 si eventual demiterea chinuita a unui ministru este prea putin, iar alegerile anticipate sunt in aceasta faza prea mult, aratand ca PSD trebuie sa vina cu solutia.

"M-as fi adresat si Guvernului, dar nu e bai, la ei am fost deja. (...) Va multumesc pentru primirea foarte frumoasa. Noilor parlamentari si vechilor parlamentari va multumesc pentru primirea frumoasa", a spus Iohahhnis in deschiderea discursului din Parlament, conform News.ro.

El a afirmat ca suntem in plina criza. "Sute de mii de romani protesteaza in strada, natiunea este in alerta, este vie, este atenta si foarte nemultumita", a spus presedintele.

"Ce facem dragilor, ce facem pentru a iesi din impas? Retragerea OUG 13 si eventual demiterea chinuita a unui ministru este prea putin. Alegerile anticipate sunt in aceasta faza prea mult", a spus Iohannis.

El a aatat ca PSD a castigat, iar acum trebuie sa guverneze, dar nu oricum: "Acum, guvernati, dar nu oricum. Romania are nevoie de un guvern puternic, nu de un guvern care cu sfiala executa ordinele de la partid".

Sursa foto: Agerpres Foto