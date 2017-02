Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, in Parlament, ca democratia trebuie tinuta vie, trebuie aparata zi de zi si i-a felicitat pe parintii care si-au dus copiii in Piata Victoriei. "Sa pastram democratia vie si tara curata la propriu si la figurat pentru viitorul Romaniei", le-a spus Iohannis parlamentarilor.

In discursul sau din Parlament, Iohannis a mentionat si momentul de duminica, din Piata Victoriei, cand protestatarii au aprins telefoanele si lanternele, numindu-l o imagine "splendida". Iohannis i-a felicitat cu aceasta ocazie si pe parintii careu au venit cu copiii la miting, considerand ca au oferit astfel celor mici o lectie de democratie, conform News.ro.

"Imaginea aceea splendida din Piata Victoriei, cu telefoanele iluminate, cred ca o stiti cu totii. Iata, cand politicienii au incercat sa duca democratia in coridoarele intunecate romanii au iesit in strada si au readus lumina in procesul democratic. Democratia trebuie tinuta vie, trebuie aparata zi de zi, revigorata. Democratia nu este niciodata de la sine inteleasa si pentru multa democratie este nevoie de multa educatie si ii felicit pe parintii care si-au dus copiii in Piata Victoriei pentru o lectie autentica de democratie", a spus presedintele Iohannis in plenul Parlamentului.

"Sa pastram democratia vie si tara curata la propriu si la figurat pentru viitorul Romaniei", a mai aratat Klaus Iohannis in finalul mesajului sau din Parlament.

Sursa foto: Agerpres Foto