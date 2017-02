„Am asistat la discursul presedintelui din Parlament, trebuie sa spun din capul locului ca m-as fi asteptat sa fie un discurs de unitate, un discurs de indemn la calm si la stabilitate. Din pacate, presedintele a ales sa vorbeasca in continuare despre divizare, despre parlamentari buni si parlamentari rai, despre romani buni si romani rai”, a afirmat Liviu Dragnea, conform News.ro.

Presedintele Camerei Deputatilor a sustinut ca alegerile anticipate nu reprezinta o solutie. „Sunt de acord insa cu dumnealui ca alegerile anticipate nu reprezinta o solutie. Am inteles indemnul ca Guvernul sa fie unul performant si puternic, in sensul asta si indemnul meu este sa lase Guvernul in pace sa guverneze, pentru ca programul de guvernare este un program bun, iar romanii asteapta sa fie pus in practica. Daca lasam Guvernul sa guverneze bine, atunci toata tara va avea de castigat si toti indicatorii macroeconomici la care facea referire si care intr-adevar sunt buni, vor fi mentinuti si imbunatatiti”, a completat presedintele PSD.

