”Sunt practic dezamagit de discursul presedintelui pentru ca m-am asteptat ca, in acest moment de tensiune si de criza politica, presedintele, cu intelepciunea de care ar trebui sa dea dovada toti liderii politici si la care am facut apel, ar trebui sa gaseasca calea catre dialog, de detensionare, pentru ca e un interes care e mai presus de interesul partizan”, a declarat Tariceanu, dupa sedinta plenului reunit, conform News.ro.

Presedintele Senatului a mai spus ca este inacceptabil ca seful statului sa dea lectii Parlamentului si l-a criticat pe Klaus Iohannis pentru ca a vorbit despre integritate, in conditiile in care el insusi are probleme cu Justitia. ”Stau si ma intreb ce era in capul presedintelui cand vorbea de oameni integri la conducerea statului. In momentul in care tu insuti esti condamnat pentru modul in care ai obtinut niste case, ai o problema ca n-ai restituit cei 300.000 de lei statului, pe care i-ai incasat necuvenit, nu se stie daca ti-ai platit impozitele pentru meditatii, poti sa vii si sa dai lectii Parlamentului sau altora? Mi se pare foarte, foarte nepotrivit. Cred ca functia de presedinte presupune o anumita experienta politica, o anumita pregatire pe care, in mod evident, presedintele pare sa nu o aiba”, a conchis Tariceanu.

Sursa foto: Agerpres Foto