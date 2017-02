"Si pe mine m-au surprins (parlamentarii PSD care au parasit sala de plen – n.r.), dar probabil toata frustrarea si revolta acumulata in ultimele zile i-a facut sa aiba gestul asta. Trebuie sa recunosc ca si ei, ca si mine, ne asteptam ca astazi sa fie un discurs al presedintelui mediator, presedintele Romaniei care sa fie mediatorul si parintele natiunii”, a precizat Liviu Dragnea, conform News.ro.

Liderul social-democratilor a sustinut ca stilul si cuvintele folosite de Klaus Iohannis i-au facut pe parlamentarii PSD sa paraseasca sala. „Probabil ca stilul, cuvintele folosite, i-a facut pe colegii mei sa iasa din sala. Eu nu am iesit din sala, pentru ca mi s-a parut civilizat sa stau acolo si sa ascult acest mesaj cu speranta pana la ultimele cuvinte ca vor veni niste semnale de pace”, a subliniat presedintele Camerei Deputatilor.

Chestionat daca exista o ruptura intre presedintele Klaus Iohannis si PSD, Liviu Dragnea a spus: „Exact asta a spus presedintele astazi, s-a referit la cei de la PSD si ALDE ca la niste parlamentari care nu sunt agreati. Totusi, presedintele trebuie sa fie presedintele tuturor romanilor, indiferent ce optiuni politice au romanii, pentru ca astea sunt atributiile constitutionale”.

Liviu Dragnea a sustinut ca i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis speranta sa de a „reusi sa faca pace in Romania”. „I-am spus la plecare presedintelui ca in continuare sper sa reusim sa facem pace in Romania. Asta este speranta mea si nu am incitat si nu voi incita in continuare la niciun fel de actiune”, a conchis presedintele PSD.

