Premierul Sorin Grindeanu a declarat marti, la Parlament, ca nu a participat la sedinta de plen reunit in care presedintele Klaus Iohannis s-a adresat Parlamentului, deoarece el face lucrurile institutional si, pentru a participa, era „normal” sa primeasca o invitatie in acest sens.

„Eu inteleg sa fac lucrurile institutional, era normal sa existe o invitatie. Am inteles ratiunea pentru care lucrurile s-au desfasurat cum s-au desfasurat astazi si nu am fost prezent neavand invitatie nici eu, nici ceilalti (ministri – n.r.). Presedintele a vrut sa se adreseze Parlamentului si asta s-a intamplat. Daca eram parlamentar, nu sunt, probabil eram in sala”, a afirmat Sorin Grindeanu, intrebat de ce nu a mai participat la mesajul transmis de presedintele Klaus Iohannis in Parlament, conform News.ro.

Premierul a sustinut ca a „respectat” faptul ca cererea presedintelui Klaus Iohannis a fost aceea de a se adresa Parlamentului. „Din ce am inteles, cererea a fost catre Parlament, am respectat acest lucru. Nu doar Guvernul probabil a fost invitat sau era invitat la alte ocazii, ci si alte institutii”, a conchis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a cerut sa se adreseze Parlamentului, motiv pentru care a convenit, alaturi de Calin Popescu Tariceanu si Sorin Grindeanu, ca Guvernul sa nu participe la discursul sefului statului, aceasta fiind si explicatia pentru care nu au fost invitate alte persoane.

„Ieri (luni – n.r.) am avut o discutie in trei, domnul Tariceanu cu mine si cu domnul prim-ministru. Domnul Tariceanu a atentionat si a avut dreptate, am fost de acord amandoi cu dumnealui ca este solicitare de a adresa un mesaj Parlamentului Romaniei. Asta a fost motivatia pentru care impreuna am convenit ca Guvernul sa nu fie prezent, pentru ca e vorba de un mesaj adresat Parlamentului. Asta este explicatia pentru care nu au fost invitate si alte institutii”, a precizat Liviu Dragnea, fiind intrebat de ce premierul Sorin Grindeanu nu a mai participat la sedinta plenului reunit in care Klaus Iohannis a transmis un mesaj Parlamentului.

