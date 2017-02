”Voi lansa o initiativa care se va numi «Romania dialogului» (...) Toate partidele vor trebui sa fie reprezentate pana la urma cand discutam acest subiect foarte delicat referitor la legile Justitiei. Planific sa invit CSM, vreau sa invitam reprezentantii mediului academic care lucreaza in domeniul dreptului, organizatiile non-guvernamentale (...) Avand in vedere ca in aceste zile discutia publica a fost animata si axata in special pe subiecte legate de domeniul Justitiei, voi incepe la acest dialog sa discutam aceste probleme”, a anuntat Tariceanu, conform News.ro.

Presedintele Senatului a spus ca dezbaterea ar trebui sa dea un anumit sens problemelor cu care se confrunta in prezent societatea.

”Imi propun ca, din dezbaterile care vor avea loc, propunerile care vor veni trebuie sa aiba menirea sa consolideze Justitia si statul de drept, dar adevarata Justitie si adevaratul stat de drept. Nu asa cum se intampla astazi”, a mai spus Tariceanu.

Intrebat daca la dezbateri vor fi chemati si reprezentanti ai protestatarilor, Calin Popescu Tariceanu a spus ca nu se poate initia un dialog cu cei din strada.

”Este foarte greu, cu toata consideratia pentru cei care sunt in strada... Spuneti-mi si mie care, cum s-ar putea initia un dialog cu ei? Ca nu exista o forma organizata. Ce facem? Facem un sondaj sa luam din Piata (Victoriei - n.r.) cativa reprezentanti? S-ar putea ca cei care sunt acolo sa aiba interes pe alte subiecte, fiecare poate are nemultumirea lui - unii pe banuiala ca aceasta ordonanta viza salvarea unora - s-a retras ordonanta, se vede ca nu viza pe nimeni, nu era cu dedicatie. Unii vor sa continue sa demonstreze”, a adaugat presedintele Senatului.

Sursa foto: agerpresfoto