Curtea Constitutionala se reuneste miercuri, de la ora 11.00, pentru a dezbate sesizarile facute de CSM si de Klaus Iohannis pe tema OUG care modifica legile penale, in care a fost invocat un conflict juridic de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern. Sesizarile se refera in principal la forma in care a fost emisa OUG, si nu la prevederile ei punctuale.

Cele doua sesizari sunt diferite in natura lor fata de cea trimisa vineri de Avocatul Poporului, care a atacat atat forma, cat si fondul OUG 13. Sesizarile au fost facute pe tema unui conflict intre doua puteri ale statului, Parlament si Guvern, presedintele si CSM criticand faptul ca Executivul a legiferat prin delegare in locul Parlamentului intr-o speta in care nu avea dreptul constitutional, motivand o "urgenta" care nu se sustine legal, conform News.ro.

Sedinta de miercuri urmeaza sa inceapa la ora 11.00. La sedinta de miercuri a fost invitat si presedintele Klaus Iohannis, ca autor al sesizarii, desi el nu are calitate procesuala. Administratia Prezidentiala va fi reprezentanta de un jurist. Iohannis nu a confirmat prezenta, iar pe programul oficial al sefului statului nu se afla si sedinta CCR.

Conflictele de natura juridica pot fi solutionate de Curte si dupa ce acestea sunt rezolvate (in speta, prin abrogarea OUG 13, asa cum s-a intamplat duminica), existand precedente, in care judecatorii au dezbatut pe fond sesizarea si eu emis concluzii, cu toate ca au notat ca problema a fost intre timp solutionata.

Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a declarat, luni, la Palatul Parlamentului, ca sesizarea de neconstitutionalitate ridicata de Avocatul Poporului impotriva ordonantei de urgenta nr. 13 de modificare a codurilor penale, precum si sezizarile de conflict juridic constitutional intre puterile statului ridicate de presedintele Iohannis si de CSM vor fi dezbatute saptamana aceasta, miercuri sau joi, Curtea urmand sa se pronunte daca acestea mai sunt admisibile avand in vedere abrogarea OUG 13/2017.

Sesizarea Avocatului Poporului - care contesta pe fond dispozitiile OUG 13, deja abrogata - ar putea fi insa respinsa ca inadmisibila, avand in vedere ca actul normativ nu mai este in vigoare. Sesizarea Avocatului Poporului asupra ordonantei de urgenta a Guvernului privind dezincriminarea mai multor infractiuni a fost inregistrata vineri la Curtea Constitutionala (CCR), partile implicate trebuind sa trimita punctele de vedere pana pe 7 februarie. Surse politice au declarat pentru News.ro ca judecarea sesizarii de neconstitutionalitate ar putea avea loc pana pe 10 februarie.

Partile implicate in aceasta speta, Guvernul, Camera Deputatilor si Senatul, au trimis puncte de vedere catre CCR pana marti, 7 februarie. Tot pana pe 7 februarie au fost trimise puncte de vedere ale partile implicate si in privinta celor doua sesizari privind conflictul juridic de natura constitutionala in puterile statului, trimise zilele trecute de presedintele Klaus Iohannis si de catre CSM.

Guvernul a aprobat duminica ordonanta de urgenta prin care este abrogata OUG 13/2017 prin care au fost modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Noul act normativ a fost publicat in Monitorul Oficial si a fost inregistrat la Parlament pentru dezbatere tot duminica, zi in care a intrat si in vigoare.

