Ordonanta de Urgenta ce prevede ca taxa de 80 lei pe tona de deseuri deversata la groapa de gunoi sa fie aplicata ca taxa penalizatoare la diferenta care nu se recicleaza era programata spre adoptare in sedinta Guvernului de joi, dar va fi amanata cu o saptamana, astfel incat sa fie ascultate parerile tuturor jucatoriilor din domeniu, a declarat miercuri ministrul Mediului, Daniel Constantin, care este si vicepremier in Executiv.

“Maine in sedinta de Guvern as fii intentionat sa adoptam Ordonanta de Urgenta , poate ca dupa discutia de astazi ar trebui sa amanam pentru o saptamana, astfel incat toate parerile sa fie ascultate si sa fie introduse in textul Ordonantei de Urgenta”, a spus Constantin. Vicepremierul a precizat ca textul ordonantei mentine taxa la nivelul de 80 de lei, dar taxa va fi aplicata ca taxa penalizatoare la diferenta care nu se recicleaza, stabilind o tinta pentru fiecare an, conform News.ro.

Potrivit oficialului, actul normativ prevede ca operatorii de salubritate vor fi cei care vor plati taxa penalizatoare, si nu cei de la depozitele de gunoi. Constantin sustine ca a propus o Ordonanta de Urgenta deoarece taxa a fost adoptata pe data de 3 ianuarie, inainte de investirea noului guvern. “Aceasta taxa a bulversat activitatea autoritatilor, sau activitatea salubristilor, existand un risc foarte mare ca acest cost suplimentar, de 80 de lei pe tona care se depoziteaza, sa ajunga sa fie suportat de catre cetateni ”, a mai spus Constantin.

Ordonanta are doua obiective importante. “Unul dintre ele ar fi ca cetatenii sa aibe la dispozitie toate mijloacele necesare astfel incat deseurile sa fie aruncate, si dupa aceea colectate in mod selectiv, sa nu suporte ei aceste taxe, pentru ca in momentul de fata nu au la dispozitie toate mijloacele necesare ca aceasta procedura sa fie aplicata”, a mai spus ministrul Mediului.

Constantin a precizat ca al doilea obiectivul al ordonantei ar fi ca Romania sa ajunga la o rata de reciclare de 50% pana in 2020. Tinta pentru 2017 va porni de la 20%, pentru ca apoi sa urce la 30% in 2018, 40% in 2019% si 50% in 2020. “Semnalul de alarma este tras de faptul ca am ajuns intr-o situatie critica in care Romania este pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste reciclarea. Consultantii spun ca suntem la 4,5%, in timp ce Agentia de Protectie a Mediului spune ca suntem la peste 10%. Cert este un lucru: suntem ultimii din cele 28 de tari”, a mai spus Constantin.

