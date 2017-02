Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca organizatia de Iasi va decide in privinta excluderii lui Mihai Chirica din partid, parlamentarii si edilii de acolo sustinand in continuare Guvernul Grindeanu si conducrerea partidului.

„Asta o sa hotarasca organizatiile lor. De exemplu la Iasi au tinut sa fie prezenti si parlamentarii de Iasi si primarii de municipii din Iasi cu exceptia domnului Chirica si au spus in fata tuturor colegilor ca nu exista niciun fel de ezitare in organizatie, ei sustin Guvernul in continuare pentru implementarea programului si conducerea partidului”, a afirmat presedintele PSD, intrebat despre social-demmocratii care au avut pozitii diferite in partid, conform News.ro.

De asemenea, intrebat daca Mihai Chirica risca sa fie exlcus din PSD, Liviu Dragnea a spus: „Asta trebuie sa hotarasca organizatia de acolo. Poate isi doreste asta, dar nu vreau sa discut subiectul acum”. Liderii PSD, impreuna cu premierul Sorin Grindeanu, au avut, miercuri dimineata, la Parlament, o sedinta la care au participat si alesi locali ai partidului. Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi si vicepresedinte PSD, nu a fost prezent. De la inceputul manifestatiilor generate de adoptarea OUG 13, Mihai Chirica a avut pozitii diferite de cele ale conducerii PSD, cerand abrogarea OUG 13 si demisia lui Florin Iordache de la Ministerul Justitiei.

Chirica a spus si marti, la Radio Hit Iasi, ca acele companii din Romania care s-au simtit "atinse" de declaratiile unor lideri PSD trebuie sa primeasca scuze publice, iar el este dispus sa isi ceara scuze. "Nu poti promova sub nicio forma o politica de ingradire, de diminuare a accesului sau chiar indepartarea companiilor multinationale pentru ca acolo muncesc romani care au de crescut familii, care contribuie la PIB-ul acestei tari", a afirmat Chirica. El a vorbit si despre protestele antiguvernamentale, spunand ca a vazut "o multime pasnica, care nu parea coordonata de nici o forta obscura si care iesise dintr-o dragoste de tara evidenta si din dorinta de a se simti in siguranta acasa".

Sursa foto: Agerpres Foto