Chestionat cum ar descrie relatia sa cu Sorin Grindenau, Liviu Dragnea a sustinut ca este „foarte buna”, conform News.ro.

„Foarte buna, este o perioada pe care nu ne-am dorit-o, din ulitmele zile, dar in astfel de perioade, pana la urma, relatiile dintr-o organizatie se intaresc. Il sustin in continuare, nimeni nu a vrut sa trecem prin aceste zile, dar Sorin Grindeanu iese mai intarit, au fost zile grele. Are toata sustinerea mea, are toata sustinerea partidului si a alesilor locali si a parlamentarilor.Si are toate parghiile si conditiile sa puna in practica programul de guvernare foarte asteptat de catre romani”, a subliniat Liviu Dragnea.