"Am inteles pe deplin toata emotia si supararea pe care OUG 13 le-au generat. O parte insemnata a acestei tari ne-a transmis democratic ca nu identifica binele general in acea ordonanta", a afirmat premierul, conform News.ro.

El a dat, in Parlament, asigurari ca "nu va mai accepta nicio initiativa de acest gen in Guvern". Sorin Grindeanu afirma ca modificarea Codurilor penale va trebui facuta in Parlament, alaturi de senatori, deputati si specialisti din domeniu. "Incepand de astazi, acest Guvern va fi exclusiv unul dialogului si al consultarii publice", a afirmat premierul.

Grindeanu a tinut sa precizeze ca este nevoie de mai multa dezbatere, de mai mult dialog, de mai multe opinii avizate pe subiectele care ”pot trezi emotii puternice in societate”. ”Vreau ca acest lucru sa se intample este aici in Parlament. Im doresc ca la aceeasi masa sa stea parlamentari, juristi, magistrati, specialisti si experti in drept sa gaseasca o solutie care sa aduca consens in societate cu privire la acest subiect, al modificarii legislatiei penale”, a subliniat seful Executivului.

Totodata, Grindeanu a subliniat ca Guvernul pe care il conduce va sustine in continuare lupta impotriva coruptiei si consolidarea statului de drept, aratand ca dialogul si consultarile publice sunt singurele modalitati pentru a merge mai departe ”cu totii, impreuna, ca natiune”. ”Avem un program de guvernare suficient de bun incat sa nu ne puna niciodata sa alegem intre justitie si salarii, intre dreptate si pensii. Acestea nu sunt directii care sa se excluda. Depind unele de celelalte. Intarirea statului de drept nu este un scop in sine decat in masura in care el este folosit pentru a crea, deopotriva, institutii puternice care sa functioneze corect si in interesul public, dar si bunastarea in casele tuturor romanilor, fie ca lucreaza in administratie sau in companii private. Cu totii merita o viata mai buna. Respectarea legilor este unul dintre factorii fundamentali care aduc bunastare intr-o tara. Pentru asta trebuie sa avem legi functionale, adaptate normelor europene in materie, dar si institutii care sa le puna in aplicare cu buna credinta”, a aratat Grindeanu.

Premierul a incheiat afirmand ca oamenii au nevoie de drumuri, scoli, spitale, locuri de munca, salarii si pensii mai mari, taxe mai mici, companiile au nevoie de predictibilitate si coerenta fiscala, dar mai presus de toate au nevoie de dialog, consultare si transparenta. ”Ma angajez in fata dumneavoastra ca acest Guvern pe care il conduc sa poarte de azi un dialog permanent cu romanii, sa se consulte cu romanii si sa fie transparent in relatia cu romanii”, a conchis Grindeanu.

Sursa foto: Agerpres Foto