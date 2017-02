”Mai mult decat a reafirma inca o data faptul ca pe tot ceea ce inseamna subiecte sensibile, asa cum e Justitia, lucrurile n-o sa se desfasoare asa (prin OUG – n.red.). Si mai mult decat faptul ca am reiterat dorinta de a aborda lucrurile in dialog cu toata lumea pe tot ceea ce inseamna aceste puncte sensibile, nu pot sa fac mai mult decat sa reafirm. Ramane ca timpul sa dovedeasca daca lucrurile s-au intamplat asa sau nu, eu va spun decizia mea ca aceste lucruri sa se intample in acest fel”, a declarat Sorin Grindeanu, conform News.ro.

Intrebat daca doar Justitia este un domeniu sensibil in care Guvernul nu va mai legifera prin OUG, Grindeanu a dat ca exemplu domeniul fiscal. ”Nu stiu, o sa mai vedem. Poate pe domeniul fiscal o sa aflam ca e un domeniu sensibil si lucrurile astea vreau sa le facem in mod normal”, a conchis seful Guvernului.

Sursa foto: Facebook.com