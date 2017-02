"Am fost in aceasta seara sa vorbesc cu oamenii care protesteaza de cateva zile in fata Palatului Cotroceni. Inteleg sa imi exercit mandatul de presedinte ascultand vocea tuturor romanilor, indiferent de optiunile lor. Este absolut firesc sa existe diferente de pareri si puncte de vedere si este dreptul fiecarui cetatean de a-si face cunoscute convingerile, in mod pasnic si civilizat", a scris Iohannis pe reteaua de socializare, la aproximativ o ora dupa ce a iesit sa dioscute cu protestatarii din fata Palatului Cotroceni.

Miercuri seara, presedintele Klaus Iohannis a mers la protestatarii din fata Palatului Cotroceni incercand sa aiba un dialog cu ei, informeaza news.ro.

In jurul orei 18.10, presedintele a iesit din curtea Palatului Cotroceni si a traversat strada, mergand la manifestanti. Seful statului a stat acolo cateva minute, incercand sa aiba un dialog cu protestatarii.

"Suntem cu totii romani", le-a spus presedintele protestatarilor. Ei l-au huiduit si i-au reprosat ca a dezbinat tara, strigand "Demisia".

Dupa plecarea presedintelui, angajati ai Administratiei Prezidentiale le-au dus protestatarilor ceai, insa ei l-au refuzat.

Sursa foto: Agerpres