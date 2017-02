In Romania, scutul antiracheta a devenit operational in mai 2016, iar o a doua parte a sistemului urmeaza sa fie construita in Polonia. Statele Unite sustin ca acest scut trebuie sa apere Europa de rachetele balistice dezvoltate de Iran si nu reprezinta o amenintare la adresa granitelor Rusiei, conform News.ro.

”Pozitia Romaniei si a conducerii sale, care a transformat aceasta tara intr-un avanpost, reprezinta o amenintare clara la adresa noastra. Toate aceste decizii... sunt in primul rand directionate impotriva Rusiei”, a declarat Alexander Botsan-Harcenko, un oficial de rang inalt din cadrul ministerului de Externe al Rusiei.

De asemenea, acesta a acuzat autoritatile romane ca utilizeaza o retorica antirusa. Aceste declaratii au loc in timp ce blocul militar desfasoara mii de soldati si armament greu in Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, precum si in Romania. Reprezentantii Statelor Unite si ai NATO sustin ca desfasurarea de trupe este necesara pentru a spori securitatea si a oferi o garantie aliatilor europeni dupa anexarea din 2014 a peninsulei Crimeea. Insa, Rusia acuza o strategie agresiva la granitele sale.

Sursa foto: Shutterstock/Bangkokhappiness